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"lo di absolutamente todo"

Tras 15 años de carrera internacional, James Rodríguez anunció su retiro de la selección de Colombia

James Rodríguez se retira a los 35 años después de tres mundiales disputados y una destacada participación en el de Brasil 2014, donde fue goleador del certamen.

Foto: AFP. James Rodríguez, futbolista de Colombia.

Foto: AFP. James Rodríguez, futbolista de Colombia.

James Rodríguez anunció este martes su retiro de la selección de Colombia, una decisión que pone fin a 15 años de carrera internacional en la que se consolidó como uno de los mejores futbolistas de la historia del país cafetero.

Rodríguez se retira a los 35 años después de tres mundiales disputados y una destacada participación en el de Brasil 2014, donde fue goleador del certamen con seis goles y lideró el mejor desempeño tricolor en una Copa del Mundo.

"Me voy tranquilo porque sé que lo di absolutamente todo (...) A toda Colombia, gracias", anunció el mediocampista en un emotivo video divulgado en sus redes sociales.

Foco Uy
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Rodríguez se despide como capitán y 10 de Colombia, tras unos últimos años lastrados por inconvenientes físicos e irregularidades en los clubes por los que pasó.

Dice adiós como segundo artillero histórico de la selección con 31 goles en 131 partidos, cinco dianas menos que el delantero Radamel Falcao García.

Nadie jugó más partidos con el equipo nacional que él y el portero David Ospina. Los dos estuvieron en los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026.

El talentoso zurdo, que la década pasada deslumbró en el Real Madrid y el Bayern Munich, impulsó a Colombia a lo más lejos que ha llegado en la máxima cita del fútbol.

Los cafeteros alcanzaron por primera y única vez los cuartos de final mundialistas en 2014, donde cayeron con los anfitriones 2-1.

James anotó en todos los partidos de ese torneo. Se alzó con la Bota de Oro y el premio al tanto más bonito, logros que lo proyectaron como uno de los mejores futbolistas de la historia de Colombia y que le abrieron las puertas del Real Madrid.

Aunque su imagen divide opiniones en su país, muchos lo consideran el mejor futbolista colombiano de la historia por encima de Carlos "El Pibe" Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón, Willington Ortiz o Falcao.

"Desde que llegué a la selección tuve un pensamiento muy claro: que el día que me fuera pudiera sentir que dejaba esta camiseta más arriba de como la encontré (...) siento que lo conseguí", dijo la estrella al borde del llanto.

Rodríguez cierra su capítulo internacional días después de ser anunciado como nuevo jugador de Atlético Nacional de Medellín, el equipo más laureado de Colombia y su noveno club en seis años.

Regresó al balompié local después de un decepcionante Mundial 2026, en el que Colombia cayó en penales ante Suiza en octavos de final. No anotó ni asistió en cinco partidos y se le vio mermado físicamente.

FUENTE: AFP.

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