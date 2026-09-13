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PRIMER PARTIDO DE SANCIÓN

Peñarol derrotó 3-1 a Albion en el Centenario por la sexta fecha del Clausura y quedó líder junto a Racing

Los goles del carbonero fueron convertidos por Leonel Jaime (16'), Lucas Ferreira (23') y Nicolás Fernández (61'). Para Albion descontó Álvaro López (de penal a los 73').

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Peñarol venció 3-1 a Albion este domingo en el estadio Centenario por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Los goles del carbonero fueron convertidos por Leonel Jaime (16'), Lucas Ferreira (23') y Nicolás Fernández (61'). Para Albion descontó Álvaro López (de penal a los 73').

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En la Tabla Anual tiene 52, igual que Racing que le ganó este sábado a Boston River. En la tabla del Clausura suma 13.

El encuentro estuvo arbitrado por Esteban Guerra y el VAR a cargo de Jonathan Fuentes.

Por la séptima fecha, Peñarol visita a Cerro que hoy derrotó a Progreso 3-1.

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