Peñarol derrotó 3-1 a Albion en el Centenario por la sexta fecha del Clausura y quedó líder junto a Racing

Peñarol venció 3-1 a Albion este domingo en el estadio Centenario por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Los goles del carbonero fueron convertidos por Leonel Jaime (16'), Lucas Ferreira (23') y Nicolás Fernández (61'). Para Albion descontó Álvaro López (de penal a los 73').

Los dirigidos por Diego Aguirre, en el día de su cumpleaños, tuvieron su primer partido de sanción por lo que jugaron de locales en el máximo escenario del fútbol uruguayo y sin su hinchada.

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En la Tabla Anual tiene 52, igual que Racing que le ganó este sábado a Boston River. En la tabla del Clausura suma 13.

El encuentro estuvo arbitrado por Esteban Guerra y el VAR a cargo de Jonathan Fuentes.

Por la séptima fecha, Peñarol visita a Cerro que hoy derrotó a Progreso 3-1.