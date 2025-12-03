Transpacífico y acuerdo Mercosur-UE: director de Ceres destacó como oportunidades para salir de un "laberinto"

El director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social ( Ceres ), Ignacio Munyo , presentó un informe con las perspectivas de crecimiento comercial y económico para los próximos años.

Munyo realizó una puesta a punto al cierre del año en base a fenómenos observados desde que asumió el nuevo gobierno, pero que también son históricos de la situación que vive el país.

El especialista habló de un "laberinto" del que Uruguay no termina de escaparse y lleva a una situación de bajo crecimiento económico, bajas inversiones para 2026 más allá de los proyectos que están actualmente en carpeta, que Munyo espera que se concreten en el menor tiempo posible.

Munyo destacó las muy buenas noticias llegadas desde el exterior, como la posibilidad del ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico, que reúne a más de 600 millones de personas y concentra el 15% de la producción mundial. Según el director de Ceres, "son mercados extraordinariamente atractivos para el Uruguay", pero el acuerdo exige reformas importantes que el país tiene que procesar, como de eficiencia del Estado y el funcionamiento de instituciones públicas.

Además, Munyo valoró la reunión del ministro de Economía, Gabriel Oddone, con las principales autoridades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para "abrirle las puertas al Uruguay para ser miembro pleno, algo que nunca se animó a hacer".

A eso, se suma la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea anunciado para el 20 de diciembre en Brasil.

"Me gusta la imagen de que está pasado el helicóptero con la soga para escaparse de este laberinto. Hay que colgarse, aprovechar la oportunidad y no verlo pasar", enfatizó.