Siniestro fatal en La Barra: motociclista fue trasladado grave tras chocar con una camioneta y no sobrevivió

Murió un motociclista de 31 años luego de chocar contra una camioneta en ruta 10 y Jaureguiberry, en La Barra .

El siniestro ocurrió a las 10:45 de este viernes. En un principio, el hombre fue trasladado grave a un centro de salud, y allí falleció alrededor de las 13:00 horas.

Junto a la víctima, viajaba una mujer de 30 años, que sufrió lesiones graves, entre estas una fractura en una pierna, y está internada.

Seguí leyendo Tránsito con importantes demoras en rambla portuaria por movilización en el puerto de Montevideo

La camioneta era conducida por un hombre que no resultó con lesiones de gravedad y fue asistido en el lugar del hecho.

Fiscalía y Policía investigan las circunstancias en las que se dio el hecho.