MALDONADO

Siniestro fatal en La Barra: motociclista fue trasladado grave tras chocar con una camioneta y no sobrevivió

Fiscalía y Policía investigan las circunstancias en las que se dio el hecho. Hay una mujer de 30 años en estado grave.

El siniestro ocurrió a las 10:45 de este viernes. En un principio, el hombre fue trasladado grave a un centro de salud, y allí falleció alrededor de las 13:00 horas.

Junto a la víctima, viajaba una mujer de 30 años, que sufrió lesiones graves, entre estas una fractura en una pierna, y está internada.

Foto: Policía Caminera.
Tránsito con importantes demoras en rambla portuaria por movilización en el puerto de Montevideo

La camioneta era conducida por un hombre que no resultó con lesiones de gravedad y fue asistido en el lugar del hecho.

Fiscalía y Policía investigan las circunstancias en las que se dio el hecho.

