Murió un motociclista de 31 años luego de chocar contra una camioneta en ruta 10 y Jaureguiberry, en La Barra.
Siniestro fatal en La Barra: motociclista fue trasladado grave tras chocar con una camioneta y no sobrevivió
Fiscalía y Policía investigan las circunstancias en las que se dio el hecho. Hay una mujer de 30 años en estado grave.
El siniestro ocurrió a las 10:45 de este viernes. En un principio, el hombre fue trasladado grave a un centro de salud, y allí falleció alrededor de las 13:00 horas.
Junto a la víctima, viajaba una mujer de 30 años, que sufrió lesiones graves, entre estas una fractura en una pierna, y está internada.
Seguí leyendo
Tránsito con importantes demoras en rambla portuaria por movilización en el puerto de Montevideo
La camioneta era conducida por un hombre que no resultó con lesiones de gravedad y fue asistido en el lugar del hecho.
Fiscalía y Policía investigan las circunstancias en las que se dio el hecho.
Temas de la nota
Lo más visto
SE ENTREGÓ LUEGO
Mujer alcoholizada atropelló a varias personas a la salida del Antel Arena y escapó del lugar
desde hace dos meses
Una mujer y su hijo vivían con el cadáver de su familiar de 74 años en su casa de Juan Lacaze
PASO CARRASCO
Imputaron por abuso sexual agravado a tres militares por la violación de una joven de 19 años
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Inician sumario a la jueza que actuó en el caso de violencia de género por el que había medidas sobre Morosini
investigación
Dejá tu comentario