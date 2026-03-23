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MONTEVIDEO

Tránsito cortado en la rambla de Punta Carretas y Parque Rodó hasta la tarde de este lunes

El corte en la rambla va desde Tabaré, en Punta Carretas, hasta Sarmiento en Parque Rodó. Estiman que a la hora 14 quedará habilitado el tránsito.

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Se espera que el desarme de la estructura instalada en las aceras de la rambla termine a primeras horas de la tarde de este lunes, por lo que estiman habilitar el tránsito a la hora 14.

El tránsito en la zona se vio afectado desde el viernes y se extendió hasta este lunes por la decisión de pasar el espectáculo para el domingo de noche, cuando estaba previsto que fuera el sábado.

desde este jueves y hasta el domingo hay cortes y desvios de transito en la rambla de punta carretas, los detalles
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Desde este jueves y hasta el domingo hay cortes y desvíos de tránsito en la rambla de Punta Carretas, los detalles

El anuncio de mal tiempo llevó a los organizadores a postergar 24 el show, y por eso el tránsito en la zona sigue cortado este lunes de mañana.

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