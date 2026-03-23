Tránsito cortado en la rambla de Punta Carretas y Parque Rodó hasta la tarde de este lunes

El tránsito en la rambla de Punta Carretas y Parque Rodó permanece cortado este lunes por los trabajos en el lugar tras el Cosquín Rock del domingo de noche, frente al Club de Golf.

Se espera que el desarme de la estructura instalada en las aceras de la rambla termine a primeras horas de la tarde de este lunes, por lo que estiman habilitar el tránsito a la hora 14.

El tránsito en la zona se vio afectado desde el viernes y se extendió hasta este lunes por la decisión de pasar el espectáculo para el domingo de noche, cuando estaba previsto que fuera el sábado.

El anuncio de mal tiempo llevó a los organizadores a postergar 24 el show, y por eso el tránsito en la zona sigue cortado este lunes de mañana.