El tránsito en la rambla de Punta Carretas y Parque Rodó permanece cortado este lunes por los trabajos en el lugar tras el Cosquín Rock del domingo de noche, frente al Club de Golf.
Tránsito cortado en la rambla de Punta Carretas y Parque Rodó hasta la tarde de este lunes
El corte en la rambla va desde Tabaré, en Punta Carretas, hasta Sarmiento en Parque Rodó. Estiman que a la hora 14 quedará habilitado el tránsito.
Se espera que el desarme de la estructura instalada en las aceras de la rambla termine a primeras horas de la tarde de este lunes, por lo que estiman habilitar el tránsito a la hora 14.
El tránsito en la zona se vio afectado desde el viernes y se extendió hasta este lunes por la decisión de pasar el espectáculo para el domingo de noche, cuando estaba previsto que fuera el sábado.
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Desde este jueves y hasta el domingo hay cortes y desvíos de tránsito en la rambla de Punta Carretas, los detalles
El anuncio de mal tiempo llevó a los organizadores a postergar 24 el show, y por eso el tránsito en la zona sigue cortado este lunes de mañana.
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