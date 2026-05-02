Choque entre un camión y una moto dejó a un hombre de 48 años muerto en Soriano

El viernes en el departamento de Soriano ocurrió un siniestro de tránsito que resultó fatal, entre un camión que circula de oeste a este y una moto que circula en sentido contrario.

Fue en la Ruta 95 km 31, a las 17;30 horas y las causas aún se desconocen.

El camión era conducido por un hombre de 47 años, quien resultó ileso. Se le realizó prueba de espirometría con resultado negativo.

La moto es conducida por un hombre de 48 años, quien falleció en el lugar.