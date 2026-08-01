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Trabajadores de Pilsen no se reintegrarán en la planta de Montevideo y exigen información

La empresa comunicó la reapertura de la planta de Montevideo y la extensión por un mes más del seguro de paro a los trabajadores de Minas.

pilsen

El sindicato de trabajadores de Pilsen se reunió en una asamblea nacional, donde se votó por unanimidad no reintegrarse a la planta de Montevideo.

El sindicato explicó a Subrayado que en una reunión tripartita realizada la semana pasada, la empresa comunicó la reapertura de la planta de Montevideo y la extensión por un mes más del seguro de paro a los trabajadores de Minas.

Además la empresa comunicó que está evaluando el negocio, por lo que no hay fecha de apertura para las plantas del interior.

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El sindicato decidió no reintegrarse en la planta de Montevideo y comenzar a tomar medidas en la logística a navel nacional. Reclaman tener información.

Bruno Pastorino, presidente del sindicato de Pilsen, dijo a Subrayado que "Nosotros no estamos pidiendo que vuelva todo a la normalidad, no estamos pidiendo eso para el retorno a las actividades, al contrario puede ser una de las consecuencias que cambie algo en el negocio de la fábrica, lo que nosotros estamos exigiendo para que se levanten las medidas es información".

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