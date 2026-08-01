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El lunes llegan 300 mil dosis de vacunas contra meningococo y se reabre agenda de vacunación

Cristina Lustemberg, ministra de salud, dijo que el objetivo, debido al aumento inusual de casos y para tranquilidad de la familias, es vacunar a todas las niñas y niños de dos a 18 años.

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El lunes llegan llegan 300.000 dosis de la vacuna contra meningococo, y se habilita la agenda web para inocular a niños de 9 y 10 años. Además, se reabre el registro para los de entre 11 y 15 años que quedaron sin cupo.

Estas vacunas permitirán también comenzar a incluir a los menores que resta incorporar: de 2 a 8 años y de 16 a 18. La apertura de inscripción para estos se informará próximamente a través de las vías oficiales.

Cristina Lustemberg, ministra de salud, dijo a Subrayado que "desde la incorporación de esta vacuna, pero ahora ante el aumento inusual de casos, fuimos aumentando los grupos etarios, de 11, 12 y la vacunación en la nueva agenda. El lunes 8:20 de la mañana llegan 343 mil vacunas al Uruguay, agradeciendo una compra que hicimos a través del Fondo rotatorio la Organización Panamericana de la salud y con acuerdo con el Ministerio de economía y finanzas. Paulatinamente, en las próximas semanas, vamos a incorporar a los niños de 9 y 10 años, y vamos a seguir con los de 13, 14, 15, pero en los próximos días vamos a comunicarle a la Ciudadania, porque el objetivo en este aumento inusual de casos, para tranquilidad de la familias es vacunar a todas las niñas y niños de dos a 18 años".

el msp informa que se completo toda la agenda abierta este lunes para la vacuna gratis del meningococo
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El MSP informa que se completó toda la agenda abierta este lunes para la vacuna gratis del meningococo
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