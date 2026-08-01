Homicidio tras discusión en Paso de la arena; la víctima de nacionalidad cubana tenía 28 años

Una discusión en una vivienda de Paso de la Arena terminó con un hombre muerto. El agresor se dio a la fuga y es buscado por la Policía.

Según supo Subrayado en base a fuentes de la investigación, el fatal desenlace ocurrió en la noche de este viernes, en una vivienda de Paso de la Arena, ubicada en las inmediaciones de Curuzú Cuatiá y Mauricio Llamas.

Allí, tras una discusión, un hombre tomó un cuchillo y le efecutó varias puñaladas a otro.

El herido llegó a ser trasladado al Hospital del Cerro, pero murió a poco de haber ingresado, como consecuencia de las serias lesiones que había experimentado. Tenía cortes en el cuello y estómago.

Desde el Ministerio del Interior se informó que la víctima, un ciudadano cubano, tenía 28 años. El agresor, un venezolano, está plenamente identificado y es buscado ahora por la Policía.