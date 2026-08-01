RECIBÍ EL NEWSLETTER
policiales

Homicidio tras discusión en Paso de la arena; la víctima de nacionalidad cubana tenía 28 años

El agresor, un ciudadano venezolano, está plenamente identificado y es buscado ahora por la Policía.

sirena-patrullero-policia-generico-policial-noche

Una discusión en una vivienda de Paso de la Arena terminó con un hombre muerto. El agresor se dio a la fuga y es buscado por la Policía.

Según supo Subrayado en base a fuentes de la investigación, el fatal desenlace ocurrió en la noche de este viernes, en una vivienda de Paso de la Arena, ubicada en las inmediaciones de Curuzú Cuatiá y Mauricio Llamas.

Allí, tras una discusión, un hombre tomó un cuchillo y le efecutó varias puñaladas a otro.

encontraron a dos hermanas muertas en una casa del chuy
Seguí leyendo

Encontraron a dos hermanas muertas en una casa del Chuy

El herido llegó a ser trasladado al Hospital del Cerro, pero murió a poco de haber ingresado, como consecuencia de las serias lesiones que había experimentado. Tenía cortes en el cuello y estómago.

Desde el Ministerio del Interior se informó que la víctima, un ciudadano cubano, tenía 28 años. El agresor, un venezolano, está plenamente identificado y es buscado ahora por la Policía.

Temas de la nota

Lo más visto

video
DEL 16 AL 20 DE SETIEMBRE

Solidaridad: Nahuel y sus border collie necesitan colaboración para viajar al Mundial de Perros de Pastoreo en Escocia
COLONIA

Un camionero de 38 años murió tras chocar contra un limitador de altura en Nueva Palmira
PERROS GUÍAS

Fundappas entrega este sábado 9 cachorros a familias socializadoras
TRASLADO FUE "OPERACIÓN IRREGULAR"

Abogado de Marset afirmó que decisión de entregarlo a la DEA fue firmada el día anterior a su detención
DESDE ESTA NOCHE

"Lo peor está por venir; tormentas y lluvias que van a dar miedo", advirtió Nubel Cisneros

Te puede interesar

Homicidio tras discusión en una pensión de Paso de la arena; la víctima de nacionalidad cubana tenía 28 años video
policiales

Homicidio tras discusión en una pensión de Paso de la arena; la víctima de nacionalidad cubana tenía 28 años
El lunes llegan 300 mil dosis de vacunas contra meningococo y se reabre agenda de vacunación video
salud

El lunes llegan 300 mil dosis de vacunas contra meningococo y se reabre agenda de vacunación
Foto: FocoUy video
política

Pereira afirmó que el gobierno tiene "problemas de gestión política" y criticó política migratoria de Trump

Dejá tu comentario