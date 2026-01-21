Trabajadores peruanos denunciaron ser encerrados por empresa; Sunca presentó caso en el MTSS y Fiscalía ordenó diligencias

La Fiscalía de Maldonado ordenó diligencias tras la denuncia de trabajadores peruanos de haber sido encerrados por su jefe de una empresa de construcción, en Punta del Este. Desde el Sunca indicaron a Subrayado que se hizo una denuncia en el Ministerio de Trabajo ( MTSS ) por “las condiciones en que estaban”.

Un video sobre el hecho fue divulgado en redes sociales. Allí, una persona muestra con el celular rejas que están atadas con cadenas y candados.

Información policial indica que se recibió información sobre el hecho el pasado 14 de enero, sobre las 22:30 horas. Un móvil concurrió al lugar, donde “constató un portón de hierro asegurado con cadena y candado, y a pocos metros un portón de madera con dos catracas y dos pasadores”, señala el parte. Dentro, dos hombres de nacionalidad peruana dijeron que el encargado y dueño del lugar donde trabajaban “los habría dejado encerrados en el interior de la finca, días anteriores no”.

Seguí leyendo Alejandra Pico: "Va a afectar a todos los trabajadores que ya pagan IRPF y que tuvieron crecimiento de salario real"

La Policía cortó las catracas para que los trabajadores pudieran salir y fueron derivados a dependencias policiales para continuar con las averiguaciones. Dentro de la vivienda había otros cuatro hombres que “negaron haber sido encerrados, manifestando que las medidas de seguridad eran por prevención” y no radicaron denuncia.

Fiscalía dispuso en ese momento actuaciones como dar aviso a la Embajada de Perú y al Ministerio de Trabajo, además de tomar declaraciones, informaron desde el Ministerio Público.