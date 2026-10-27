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JARDINES DEL HIPÓDROMO

Trabajadores de Crece y vecinos denuncian hechos de violencia e inseguridad; reclaman presencia policial

"La administración hace un año nos viene prometiendo un protocolo de seguridad, pero solamente han sido promesas", dijo el presidente de Adeom.

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Trabajadores del Complejo Cultural Crece ubicado en el barrio Jardines del Hipódromo denuncian situaciones de extrema violencia y reclaman presencia policial.

En la tarde de este martes, los vecinos se movilizaron en la zona y se hizo presente el presidente de Adeom, Julio Cameto, quien dijo a Subrayado que vienen reclamando desde hace más de un año la presencia policial y que la retiraron por un tema de presupuesto.

"A una funcionaria la robaron a punta de pistola su bicicleta eléctrica. Hemos planteado, hemos tenido reuniones con la administración. Nos promete una mesa de trabajo, nos promete un protocolo que ya hace un año nos viene prometiendo, un protocolo de seguridad, pero solamente han sido promesas", expresó.

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Los vecinos exigen patrullaje desde las 09.00 hasta las 21.00.

"La administración nos presentó que no tiene otra opción que recortar actividades culturales en pro de pagar la Policía, donde nosotros estamos en absoluto desacuerdo. El ciudadano, el vecino no puede ser recortado en sus actividades por seguridad, debe ser parte integral de este centro tener la seguridad y todos los talleres culturales", señaló.

Dos de las vecinas presentes en la manifestación dijeron a Subrayado que el centro es patrimonio del barrio y que se ha visto afectado por las situaciones de violencia e inseguridad que se han incrementado.

"Saben de los movimientos de este complejo, sobretodo en las entradas y salidas de actividades es donde los delincuentes aprovechan. Han pasado muchas situaciones que se podrían haber evitado teniendo mayor seguridad", destacaron.

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