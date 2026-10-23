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RUEDA DE PRENSA EN SALTO

Orsi sobre aumento de homicidios: "La violencia crece, el crimen organizado ha cambiado, es mucho más violento"

El presidente Orsi dijo que Uruguay todavía no está del todo preparado para enfrentar los ciberataques. También respondió sobre las elecciones en Brasil: “Sigue parejo, yo pensé que no, pero sigue parejo”.

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El presidente Orsi habló este viernes en rueda de prensa tras participar de la inauguración del nuevo edificio del liceo San Antonio en Salto, y allí fue consultado sobre varios temas de actualidad, entre ellos el aumento de los homicidios en lo que va del año, que alcanza 13,5% respecto al año pasado.

“La violencia crece, el crimen organizado ha cambiado, es mucho más violento, el tema de las muertes, de los homicidios es un indicador”, dijo Orsi.

Luego fue consultado sobre los ciberataques y los delitos en línea, y allí adelantó que es “va a seguir aumentando”. “Lo que nosotros nos tenemos que preparar y ahí hay mucha tecnología en curso”.

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Un periodista le preguntó si Uruguay estaba preparado para enfrentar los ciberataques, y el presidente respondió que no. “Todavía no. Para eso no, por eso estamos trabajando en adquirir tecnología para podernos defender bastante mejor”.

Lula o Bolsonaro

Orsi también fue consultado sobre la elección presidencial del domingo próximo en Brasil, entre Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro.

“Sigue parejo, yo pensé que no, pero sigue parejo”, comentó sobre las encuestas de cara al balotage.

Y sobre la relación con Brasil agregó: “Cualquiera sea el resultado Uruguay tiene que tener la mejor relación con ese gigante que es más que un país, es casi un continente”.

En otro tramo de la rueda de prensa fue consultado sobre la negociación en el Parlamento para renovar los organismos de contralor del Estado, como el Tribunal de Cuentas o la Corte Electoral y la Fiscalía General de la Nación.

“Es un tema que se está discutiendo, a veces hay algún tropiezo, yo soy optimista, se tiene que avanzar”, dijo el mandatario.

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El presidente anunció que accedió al pedido del Congreso de Intendentes para extender un mes más el programa de trabajo social Uruguay Impulsa: “El gobierno resolvió extenderlo un mes más, la decisión está tomada de acceder a un mes más”.

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