La Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado (Anfuce) resolvió declararse en conflicto y anunció un paro a partir del 26 de diciembre, con alcance en todas las salas del país. La decisión fue adoptada en una asamblea de delegados.
Trabajadores de Casinos se declaran en conflicto y anuncian paro nacional indefinido desde el 26 de diciembre
La Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado resolvió en asamblea iniciar un conflicto y exhortó a su directiva a hacer un paro en todas las salas del país, en rechazo a modificaciones presupuestales.
En una declaración pública, el sindicato denunció la vulneración de derechos laborales, salariales y funcionales, y rechazó las modificaciones presupuestales que, según indicó, fueron adoptadas sin negociación colectiva y en violación de la normativa vigente.
Anfuce también señaló la existencia de un recorte salarial encubierto y un ataque a la carrera administrativa, aspectos que —afirmó— afectan la estabilidad y el desarrollo funcional de los trabajadores.
Jorge Díaz dijo que el "proyecto del Ministerio de Justicia está en manos del presidente"
El sindicato reclamó soluciones concretas para los funcionarios zafrales y garantías reales de estabilidad laboral. En ese marco, exigió la participación de los trabajadores en la explotación del juego online y en los beneficios que genere. Consideró que se trata del futuro de la fuente laboral del sector.
Anfuce expresó su rechazo a la figura del actual director de Casinos, Fernando Estévez, a quien atribuyó falta de diálogo, toma de decisiones unilaterales, simulación de instancias de negociación colectiva y destrato hacia los trabajadores. Sostuvo que su actuación profundiza el conflicto y deteriora las relaciones laborales dentro del organismo.
Dejá tu comentario