RECIBÍ EL NEWSLETTER
Sindicato en conflicto

Trabajadores de Casinos se declaran en conflicto y anuncian paro nacional indefinido desde el 26 de diciembre

La Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado resolvió en asamblea iniciar un conflicto y exhortó a su directiva a hacer un paro en todas las salas del país, en rechazo a modificaciones presupuestales.

Anfuce expresó su rechazo a la figura del actual director de Casinos, Fernando Estévez.

Anfuce expresó su rechazo a la figura del actual director de Casinos, Fernando Estévez.

La Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado (Anfuce) resolvió declararse en conflicto y anunció un paro a partir del 26 de diciembre, con alcance en todas las salas del país. La decisión fue adoptada en una asamblea de delegados.

En una declaración pública, el sindicato denunció la vulneración de derechos laborales, salariales y funcionales, y rechazó las modificaciones presupuestales que, según indicó, fueron adoptadas sin negociación colectiva y en violación de la normativa vigente.

Anfuce también señaló la existencia de un recorte salarial encubierto y un ataque a la carrera administrativa, aspectos que —afirmó— afectan la estabilidad y el desarrollo funcional de los trabajadores.

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi y Jorge Díaz.
Seguí leyendo

Jorge Díaz dijo que el "proyecto del Ministerio de Justicia está en manos del presidente"

El sindicato reclamó soluciones concretas para los funcionarios zafrales y garantías reales de estabilidad laboral. En ese marco, exigió la participación de los trabajadores en la explotación del juego online y en los beneficios que genere. Consideró que se trata del futuro de la fuente laboral del sector.

Anfuce expresó su rechazo a la figura del actual director de Casinos, Fernando Estévez, a quien atribuyó falta de diálogo, toma de decisiones unilaterales, simulación de instancias de negociación colectiva y destrato hacia los trabajadores. Sostuvo que su actuación profundiza el conflicto y deteriora las relaciones laborales dentro del organismo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
HOMICIDIO CULPOSO Y ENCUBRIMIENTO

Imputaron a tres médicos por mala praxis a un bebé de 13 meses, que falleció tras una cirugía de tórax
En salto

Murió un paciente de 32 años que se había filmado reclamando que no lo atendían en el hospital
EN EL HECHO MURIÓ UN HOMBRE DE 30 AÑOS

Imputaron homicidio culposo a Rafael Villanueva por el siniestro de tránsito que ocurrió en Rocha
imágenes del operativo

Policía trasladó a Uruguay al líder criminal Luis Fernando Fernández Albín desde Argentina
LA EXPLICACIÓN DE NUBEL CISNEROS

Nueva ola de calor comienza a regir en las próximas horas: qué son las islas de calor urbano y cómo nos afectan

Te puede interesar

Ministerio de Salud Pública reportó el fallecimiento de un paciente con hepatitis B
BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

Ministerio de Salud Pública reportó el fallecimiento de un paciente con hepatitis B
El desempleo se mantuvo en 7,3% en noviembre, según los datos del Instituto Nacional de Estadística
MERCADO LABORAL

El desempleo se mantuvo en 7,3% en noviembre, según los datos del Instituto Nacional de Estadística
Lula Da Silva y Georgia Meloni. Foto: AFP
Internacionales

Lula da Silva llevará al Mercosur un pedido de Meloni para postergar la firma del acuerdo con la Unión Europea

Dejá tu comentario