Trabajadores de Casinos se declaran en conflicto y anuncian paro nacional indefinido desde el 26 de diciembre

La Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado (Anfuce) resolvió declararse en conflicto y anunció un paro a partir del 26 de diciembre, con alcance en todas las salas del país. La decisión fue adoptada en una asamblea de delegados.

En una declaración pública, el sindicato denunció la vulneración de derechos laborales, salariales y funcionales, y rechazó las modificaciones presupuestales que, según indicó, fueron adoptadas sin negociación colectiva y en violación de la normativa vigente.

Anfuce también señaló la existencia de un recorte salarial encubierto y un ataque a la carrera administrativa, aspectos que —afirmó— afectan la estabilidad y el desarrollo funcional de los trabajadores .

El sindicato reclamó soluciones concretas para los funcionarios zafrales y garantías reales de estabilidad laboral. En ese marco, exigió la participación de los trabajadores en la explotación del juego online y en los beneficios que genere. Consideró que se trata del futuro de la fuente laboral del sector.

Anfuce expresó su rechazo a la figura del actual director de Casinos, Fernando Estévez, a quien atribuyó falta de diálogo, toma de decisiones unilaterales, simulación de instancias de negociación colectiva y destrato hacia los trabajadores. Sostuvo que su actuación profundiza el conflicto y deteriora las relaciones laborales dentro del organismo.