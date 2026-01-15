Un trabajador de una empresa de telecomunicaciones falleció en Florida cuando trabajaba en una antena y cayó al vació, por causas que ahora la Policía y la Fiscalía investigan.
Trabajador de una empresa de telecomunicaciones murió al caer de una antena, en Florida
El trabajador fallecido tenía 38 años, informó la Policía de Florida. Cayó al vacío cuando trabajaba en una antena de la empresa de telecomunicaciones.
El hombre tenía 38 años y era de nacionalidad colombiana, informa en un comunicado la Jefatura de Policía de Florida.
El accidente laboral ocurrió el miércoles de tarde “en la torre de la empresa de comunicaciones de empresa Claro, ubicada en ruta 5, km 168, localidad de Goñi”, detalla el informe de la Policía.
Seguí leyendo
Confirman homicidio en Trinidad: la víctima fue un comerciante de 67 años y el sospechoso fue a prisión preventiva
Al lugar concurrieron médicos de una emergencia móvil que constató el fallecimiento del trabajador. La Fiscalía de 2º turno tomó el caso y espera el informe de Policía Científica para avanzar en la investigación de lo ocurrido.
Temas de la nota
Lo más visto
INUMET
Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
METEOROLOGIA
Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos
METEOROLOGÍA
Rige actualización por tormentas puntualmente fuertes para cuatro departamentos
parque rodó
Mirá las primeras imágenes de la Caída libre y del Gusano Loco, que inauguran hoy: cada boleto sale $100
DEPARTAMENTO DE ESTADO
Dejá tu comentario