ACCIDENTE LABORAL

Trabajador de una empresa de telecomunicaciones murió al caer de una antena, en Florida

El trabajador fallecido tenía 38 años, informó la Policía de Florida. Cayó al vacío cuando trabajaba en una antena de la empresa de telecomunicaciones.

Un trabajador de una empresa de telecomunicaciones falleció en Florida cuando trabajaba en una antena y cayó al vació, por causas que ahora la Policía y la Fiscalía investigan.

El hombre tenía 38 años y era de nacionalidad colombiana, informa en un comunicado la Jefatura de Policía de Florida.

El accidente laboral ocurrió el miércoles de tarde “en la torre de la empresa de comunicaciones de empresa Claro, ubicada en ruta 5, km 168, localidad de Goñi”, detalla el informe de la Policía.

Al lugar concurrieron médicos de una emergencia móvil que constató el fallecimiento del trabajador. La Fiscalía de 2º turno tomó el caso y espera el informe de Policía Científica para avanzar en la investigación de lo ocurrido.

