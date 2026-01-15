Primeras horas de multas en el Solo Bus: choferes de ómnibus ven cambios en avenida Italia y particulares dicen que respetan

Este jueves es el primer día de multas para los vehículos particulares que circulen o estacionen de forma indebida en el carril Solo Bus en Montevideo . La fiscalización es de lunes a viernes, entre las 7 y las 20 horas, con cámaras instaladas en 58 ómnibus que circulan por la capital. La decisión final de multar la toman inspectores de la Intendencia, una vez vistas las filmaciones.

En la calle, choferes de ómnibus dijeron a Subrayado este jueves que ya perciben cambios, especialmente en avenida Italia. “Bastante bien, siempre hay alguno sobre el carril pero se ve el cambio. Se nota otra agilidad, en avenida Italia sobre todo”, expresó uno de ellos. Otro agregó: “Lo he notado hace días en avenida Italia, la gente se ha estado acostumbrando”.

Conductores particulares también dijeron estar más atentos para evitar sanciones. “No he invadido la senda, me cuido”, afirmó un conductor. Otro señaló: “Lo vamos respetando, no queremos caer en una infracción”. Uno de los choferes de ómnibus notó modificaciones en la circulación: “hora con el aviso la gente toma más precaución, toman un ratito el carril y enseguida salen”.

Un conductor de transporte de carga, en cambio, advirtió que todavía hay incumplimientos. “Todavía hay gente que no lo respeta. He visto estacionados en el Solo Bus”, dijo, y además pidió más fiscalización. Un taxista, por su parte, afirmó que no ha visto grandes diferencias, aunque remarcó que “se debe respetar”.

“Creo que todo el mundo está respetando por ahora”, señaló una conductora, que agregó que el tránsito “parece más fluido, más gente va por este lado ahora (el opuesto al carril Solo Bus)”. Otro dijo estar “más pendiente” del carril.

Las multas serán de 2 UR ($3.696) por estacionarse sobre el carril y de 3 UR ($5.544) para quienes circulen por el Solo Bus por más de 100 metros.

Desde la Intendencia de Montevideo, el director de Movilidad, Germán Benítez, explicó que en aquellos lugares donde exista un carril Solo Bus y además haya una prohibición de estacionar durante las 24 horas, se aplica la norma más restrictiva, por lo que el control puede extenderse más allá de las 20.

Según la normativa, los vehículos particulares solo pueden usar el carril Solo Bus para entrar o salir de un garaje o para girar a la derecha en una esquina. Si circulan por más de 100 metros, son pasibles de multa. También está permitido estacionar en este carril a vehículos que trasladen a personas con discapacidad, sin necesidad de matrícula especial, y a camiones de transporte de caudales por razones de seguridad.