INUMET

Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos

La tormenta puede traer actividad eléctrica, lluvias abundantes, caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

tormenta-cielo-viento

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes. Está vigente desde las 17:10 y se extiende hasta las 19:00, aunque puede ser modificada ante cambios significativos, aclara el comunicado.

"Perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia", señaló Inumet.

La advertencia rige para dos departamentos:

Las principales localidades bajo advertencia hasta el momento son de Río Negro -Fray Bentos, Los Arrayanes y Nuevo Berlín- y Soriano -Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, Mercedes, Palmitas, Risso y Villa Soriano-.

image
Temas de la nota

