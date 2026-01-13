RECIBÍ EL NEWSLETTER
METEOROLOGIA

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos

En zonas de tormenta podrán registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos, períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

TORMENTAS--CIUDAD--FOCO-UY

Una advertencia de color amarillo por tormentas puntualmente fuertes fue emitida por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) sobre las 17:40 de este martes.

Se prevé con esto que localidades de siete departamentos sean afectadas por una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable". Durante las tormentas se puede generar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos, períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes".

La actualización será a las 20:00 horas o antes si hay cambios relevantes.

Principales localidades bajo advertencia amarilla

Colonia: Florencio Sánchez.

Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Centenario, Durazno, Feliciano y Santa Bernardina.

Flores: Todo el departamento.

Florida: Goñi.

Río Negro: Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.

Tacuarembó: Paso de los Toros.

