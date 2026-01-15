RECIBÍ EL NEWSLETTER
SUCIVE / INTENDENCIAS

Multas de tránsito tendrán 50% de descuento al pagarlas junto a la patente, desde marzo

Este año vuelve el pago conjunto de patente y multas de tránsito, pero con un beneficio: 50% de descuento en las multas si se paga el total. ¿Qué pasa si se paga en cuotas, y si se pagó todo en enero?

autos-calle-foto-nueva

A partir de 2026 se vuelven a pagar las multas de tránsito junto a la patente de rodados. Si no se pagan las multas no se puede pagar la patente, a diferencia de años anteriores, cuando se podía pagar por separado y muchos optaban por mantener la patente al día, pero no las multas.

Pero este año las Intendencias Departamentales y la dirección del Sucive (Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares) resolvieron cobrar las multas con beneficios (junto a la patente).

Esto será a partir de la cuota de marzo, porque el nuevo sistema no llegó a tiempo para aplicarse en la primera cuota de la patente, la que vence el 20 de enero.

Foto: AFP.
Seguí leyendo

Tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes ingresan por el litoral: Inumet emitió advertencia amarilla

Entonces, a partir de la cuota de marzo de la patente (son seis al año), las multas de tránsito se podrán pagar con un descuento del 50%, explicó a Subrayado el gerente del Sucive César García. Este beneficio es si se paga la multa completa.

Pero también está la opción de pagar la multa en cuotas, junto a la patente. En este caso la multa de tránsito tendrá un descuento del 30%, y se pagará con las cinco cuotas mensuales de la patente desde marzo, esto es: marzo, mayo, julio, setiembre, noviembre, detalló García.

¿Qué pasa con los que pagaron las multas en enero, con el primer pago de la patente?

Como el beneficio comienza a regir desde la cuota de marzo, el Sucive resolvió devolver la diferencia a quienes pagaron las multas completas en enero, junto al pago de la patente.

Temas de la nota

Lo más visto

Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
INUMET

Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
METEOROLOGÍA

Rige actualización por tormentas puntualmente fuertes para cuatro departamentos
METEOROLOGIA

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos
parque rodó

Mirá las primeras imágenes de la Caída libre y del Gusano Loco, que inauguran hoy: cada boleto sale $100
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas de inmigrante a 75 países, incluido Uruguay

Te puede interesar

Embajador de Estados Unidos le dijo a Orsi que hará gestiones para devolver a Uruguay las visas de inmigrantes video
OBJETIVO: SACAR A URUGUAY DE LA LISTA

Embajador de Estados Unidos le dijo a Orsi que hará gestiones para devolver a Uruguay las visas de inmigrantes
Orsi con el prosecretario Jorge Díaz y el ministro de Economía Gabriel Oddone, en la reunión con el embajador de Estados Unidos. Foto: Presidencia. video
REUNIÓN CON EMBAJADOR DE EEUU

Orsi aseguró que comercio de Uruguay con China y Europa "no va en contraposición con lo que nos plantea Estados Unidos"
Multas de tránsito tendrán 50% de descuento al pagarlas junto a la patente, desde marzo
SUCIVE / INTENDENCIAS

Multas de tránsito tendrán 50% de descuento al pagarlas junto a la patente, desde marzo

Dejá tu comentario