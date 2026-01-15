Multas de tránsito tendrán 50% de descuento al pagarlas junto a la patente, desde marzo

A partir de 2026 se vuelven a pagar las multas de tránsito junto a la patente de rodados. Si no se pagan las multas no se puede pagar la patente, a diferencia de años anteriores, cuando se podía pagar por separado y muchos optaban por mantener la patente al día, pero no las multas.

Pero este año las Intendencias Departamentales y la dirección del Sucive (Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares) resolvieron cobrar las multas con beneficios (junto a la patente).

Esto será a partir de la cuota de marzo, porque el nuevo sistema no llegó a tiempo para aplicarse en la primera cuota de la patente, la que vence el 20 de enero.

Entonces, a partir de la cuota de marzo de la patente (son seis al año), las multas de tránsito se podrán pagar con un descuento del 50%, explicó a Subrayado el gerente del Sucive César García. Este beneficio es si se paga la multa completa.

Pero también está la opción de pagar la multa en cuotas, junto a la patente. En este caso la multa de tránsito tendrá un descuento del 30%, y se pagará con las cinco cuotas mensuales de la patente desde marzo, esto es: marzo, mayo, julio, setiembre, noviembre, detalló García.

¿Qué pasa con los que pagaron las multas en enero, con el primer pago de la patente?

Como el beneficio comienza a regir desde la cuota de marzo, el Sucive resolvió devolver la diferencia a quienes pagaron las multas completas en enero, junto al pago de la patente.