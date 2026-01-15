Poco antes de la pasada medianoche hubo otra balacera en el barrio Marconi. El sistema de detección de disparos detectó 10 rondas de ráfagas en el mismo lugar donde se constataron 300 disparos en dos días la semana pasada: esto es, en la intersección de Enrique Castro y Burgueño.
Atacaron a balazos una casa en el barrio Marconi, en el mismo cruce donde hace días se registran intensos tiroteos
El ataque a balazos a la casa ocurrió poco antes de la pasada medianoche, en Enrique Castro y Burgueño, la misma zona donde se registraron 300 disparos en dos días de la semana pasada.
Esta vez las armas apuntaron directamente a una vivienda ubicada sobre la calle Burgueño, que quedó con varios impactos de bala en la fachada. Pero también había casquillos de bala a 50 metros, en Burgueño y pasaje 150.
Dentro de la casa baleada había un matrimonio de 75 y 76 años que estaba en el comedor cuando escucharon las detonaciones y se tiraron al piso, ninguno resultó herido.
Al lugar fueron efectivos de Investigaciones de la Zona Operacional III que tienen a su cargo el análisis de las intensas balaceras que se vienen registrando prácticamente todas las noches en esa zona del barrio Marconi.
Policía Científica fue al lugar y levantó más de 50 casquillos de bala que quedaron tirados en la calle, frente a la vivienda atacada.
Serán sometidos a pericias balísticas, junto a las que ya se están realizando de los episodios anteriores.
