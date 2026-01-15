RECIBÍ EL NEWSLETTER
VIOLENCIA

Atacaron a balazos una casa en el barrio Marconi, en el mismo cruce donde hace días se registran intensos tiroteos

El ataque a balazos a la casa ocurrió poco antes de la pasada medianoche, en Enrique Castro y Burgueño, la misma zona donde se registraron 300 disparos en dos días de la semana pasada.

disparos-balazos-policia-cientifica-balas

Poco antes de la pasada medianoche hubo otra balacera en el barrio Marconi. El sistema de detección de disparos detectó 10 rondas de ráfagas en el mismo lugar donde se constataron 300 disparos en dos días la semana pasada: esto es, en la intersección de Enrique Castro y Burgueño.

Esta vez las armas apuntaron directamente a una vivienda ubicada sobre la calle Burgueño, que quedó con varios impactos de bala en la fachada. Pero también había casquillos de bala a 50 metros, en Burgueño y pasaje 150.

Dentro de la casa baleada había un matrimonio de 75 y 76 años que estaba en el comedor cuando escucharon las detonaciones y se tiraron al piso, ninguno resultó herido.

vivimos con el corazon en la boca: vecino del marconi denuncia balaceras diarias y pide mas patrullaje
Seguí leyendo

"Vivimos con el corazón en la boca": vecino del Marconi denuncia balaceras diarias y pide más patrullaje

Al lugar fueron efectivos de Investigaciones de la Zona Operacional III que tienen a su cargo el análisis de las intensas balaceras que se vienen registrando prácticamente todas las noches en esa zona del barrio Marconi.

Policía Científica fue al lugar y levantó más de 50 casquillos de bala que quedaron tirados en la calle, frente a la vivienda atacada.

Serán sometidos a pericias balísticas, junto a las que ya se están realizando de los episodios anteriores.

Temas de la nota

Lo más visto

Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
INUMET

Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
METEOROLOGÍA

Rige actualización por tormentas puntualmente fuertes para cuatro departamentos
METEOROLOGIA

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos
parque rodó

Mirá las primeras imágenes de la Caída libre y del Gusano Loco, que inauguran hoy: cada boleto sale $100
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas de inmigrante a 75 países, incluido Uruguay

Te puede interesar

Embajador de Estados Unidos le dijo a Orsi que hará gestiones para devolver a Uruguay las visas de inmigrantes video
OBJETIVO: SACAR A URUGUAY DE LA LISTA

Embajador de Estados Unidos le dijo a Orsi que hará gestiones para devolver a Uruguay las visas de inmigrantes
Orsi con el prosecretario Jorge Díaz y el ministro de Economía Gabriel Oddone, en la reunión con el embajador de Estados Unidos. Foto: Presidencia. video
REUNIÓN CON EMBAJADOR DE EEUU

Orsi aseguró que comercio de Uruguay con China y Europa "no va en contraposición con lo que nos plantea Estados Unidos"
Multas de tránsito tendrán 50% de descuento al pagarlas junto a la patente, desde marzo
SUCIVE / INTENDENCIAS

Multas de tránsito tendrán 50% de descuento al pagarlas junto a la patente, desde marzo

Dejá tu comentario