Orsi recibe a embajador de EEUU junto a varios ministros y el prosecretario de Presidencia

El presidente Orsi recibe a esta hora al embajador de Estados Unidos ( EEUU ) en Uruguay Lou Rinaldi. El encuentro se realiza en la residencia presidencial del Prado, en Suárez y Reyes.

De la reunión participa también la vicecanciller de Uruguay Valeria Csukasi, el ministro del Interior Carlos Negro, el ministro de Economía Gabriel Oddone y el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz.

La reunión fue solicitada por el representante diplomático del gobierno de Donald Trump, y se concreta un día después de que Estados Unidos decidiera suspender el trámite de visas de inmigrantes de 75 países, entre ellos Uruguay.

El encuentro también se realiza en medio de la tensión regional por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela el sábado 3 de enero, cuando un comando especial capturó a Nicolás Maduro y lo llevó a Nueva York, donde será juzgado por presuntos delitos de narcotráfico.

El gobierno de Orsi cuestionó esa intervención militar y firmó con otros países gobernados por partidos progresistas una declaración de condena al operativo ordenado por Trump.