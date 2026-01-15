RECIBÍ EL NEWSLETTER
LOU RINALDI

Orsi recibe a embajador de EEUU junto a varios ministros y el prosecretario de Presidencia

La reunión comenzó a la hora 10 en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. Junto a Orsi está la vicecanciller Valeria Csukasi, el ministro del Interior Carlos Negro, el de Economía Gabriel Oddone y el prosecretario Jorge Díaz.

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi junto a Lou Rinaldi.

El presidente Orsi recibe a esta hora al embajador de Estados Unidos (EEUU) en Uruguay Lou Rinaldi. El encuentro se realiza en la residencia presidencial del Prado, en Suárez y Reyes.

La reunión fue solicitada por el representante diplomático del gobierno de Donald Trump, y se concreta un día después de que Estados Unidos decidiera suspender el trámite de visas de inmigrantes de 75 países, entre ellos Uruguay.

Orsi con el prosecretario Jorge Díaz y el ministro de Economía Gabriel Oddone, en la reunión con el embajador de Estados Unidos. Foto: Presidencia.
Orsi aseguró que comercio de Uruguay con China y Europa "no va en contraposición con lo que nos plantea Estados Unidos"

El encuentro también se realiza en medio de la tensión regional por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela el sábado 3 de enero, cuando un comando especial capturó a Nicolás Maduro y lo llevó a Nueva York, donde será juzgado por presuntos delitos de narcotráfico.

El gobierno de Orsi cuestionó esa intervención militar y firmó con otros países gobernados por partidos progresistas una declaración de condena al operativo ordenado por Trump.

