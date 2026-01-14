Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes; el fenómeno rige hasta la hora 21:00.
Rige actualización por tormentas puntualmente fuertes para cuatro departamentos
Los departamentos afectados son Maldonado, Canelones, Florida y Lavalleja. Allí podrá registrarse intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.
En las zonas afectadas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Inumet volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes
Las principales localidades afectadas:
Canelones: Migues, Montes, San Ramón y Tala.
Florida: Casupá. Chamizo, Fray Marcos, Reboledo y San Gabriel.
Lavalleja: Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Villa Serrana y Villa del Rosario.
Maldonado: Aiguá y Los Talas.
