Rige actualización por tormentas puntualmente fuertes para cuatro departamentos

Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes; el fenómeno rige hasta la hora 21:00.

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

En las zonas afectadas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Las principales localidades afectadas: Canelones: Migues, Montes, San Ramón y Tala. Florida: Casupá. Chamizo, Fray Marcos, Reboledo y San Gabriel. Lavalleja: Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Villa Serrana y Villa del Rosario. Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Temas de la nota tormentas puntualmente fuertes