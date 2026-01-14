RECIBÍ EL NEWSLETTER
METEOROLOGÍA

Rige actualización por tormentas puntualmente fuertes para cuatro departamentos

Los departamentos afectados son Maldonado, Canelones, Florida y Lavalleja. Allí podrá registrarse intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

En las zonas afectadas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Foto: FocoUy.
Inumet volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes

Las principales localidades afectadas:

Canelones: Migues, Montes, San Ramón y Tala.

Florida: Casupá. Chamizo, Fray Marcos, Reboledo y San Gabriel.

Lavalleja: Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

