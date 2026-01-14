Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas de inmigrante a solicitantes de 75 países, incluido Uruguay

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante a solicitantes de 75 nacionalidades, en una medida del gobierno de Donald Trump para frenar la entrada de migrantes en el país.

Entre los países incluidos en la suspensión, están Uruguay, Brasil, Colombia, Guatemala y Cuba. La suspensión comenzará a regir a partir del 21 de enero y continuará indefinidamente hasta que el departamento realice una reevaluación del procesamiento de visas, se informó.

"Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados para 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e Irán", publicó la secretaria de prensa Karoline Leavitt en X.

La lista completa incluye a: Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia del Norte, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

En noviembre, el Departamento de Estado instruyó a los funcionarios consulares de las delegaciones de todo el mundo a aplicar nuevas y exhaustivas normas de selección en virtud de la denominada disposición de "carga pública" de la ley de inmigración. La guía instruye a denegar visas a los solicitantes que se considere que probablemente dependan de prestaciones públicas, considerando diversos factores, como la salud, la edad, el dominio del inglés, las finanzas e incluso la posible necesidad de atención médica a largo plazo, informó Fox News.

La solicitud se le podría denegar a personas mayores o con sobrepeso, así como a quienes hayan recibido asistencia financiera del gobierno o hayan estado internados en instituciones en el pasado, se agrega.