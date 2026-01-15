RECIBÍ EL NEWSLETTER
ACCIDENTE LABORAL

Trabajador murió al caer de una antena de telecomunicaciones en Florida

El trabajador fallecido tenía 38 años, informó la Policía de Florida. Cayó al vacío cuando trabajaba en una antena de telecomunicaciones en ruta 5.

Un trabajador falleció en Florida cuando bajaba de una antena y cayó al vació, por causas que ahora la Policía y la Fiscalía investigan.

El hombre tenía 38 años y era de nacionalidad colombiana, informa en un comunicado la Jefatura de Policía de Florida.

El accidente laboral ocurrió el miércoles de tarde en una antena que, según la Policía de Florida, es de la empresa Claro. Sin embargo, desde la empresa de telecomunicaciones aclararon que esa antena no es de su propiedad y que el trabajador fallecido cumplía funciones para "otro operador".

"En relación con el accidente informado, desde Claro aclaramos que la antena involucrada no es propiedad de Claro, las personas que se encontraban en el lugar no pertenecen a Claro, y no estaban ejecutando tareas para Claro, sino para otro operador", dice el comunicado de la compañía de telefonía y datos.

"Lamentamos profundamente la situación y acompañamos a sus familiares y allegados en este difícil momento", agregó.

La antena está ubicada en ruta 5, km 168, localidad de Goñi, detalla el informe de la Policía.

Al lugar concurrieron médicos de una emergencia móvil que constató el fallecimiento del trabajador. La Fiscalía de 2º turno tomó el caso y espera el informe de Policía Científica para avanzar en la investigación de lo ocurrido.

