Un hombre murió producto de una descarga eléctrica cuando trabajaba en un cartel publicitario, en Dolores, Soriano.
Trabajador de 43 años murió al sufrir una descarga eléctrica cuando cambiaba un cartel publicitario
El accidente ocurrió en Dolores. Tres empleados de una imprenta estaban realizando el cambio del cartel cuando uno de ellos tocó un cable de tendido eléctrico con una varilla y sufrió la descarga.
El hombre de 43 años estaba trabajando junto a otros dos compañeros, todos empleados de una imprenta. Cambiaban la imagen de un cartel publicitario sobre la margen izquierda del Río San Salvador, sobre ruta 21, al ingreso de la ciudad, cuando la víctima, que se disponía a colocar una varilla, involuntariamente tocó un cable del tendido eléctrico, recibió una descarga de 15 mil voltios que lo dejo inconsciente.
Ayudados por personas que pasaban por el lugar, los compañeros de Sánchez lo bajaron de lo alto del cartel, ya que había quedado colgado por el arnés de seguridad.
Un servicio de emergencia móvil arribó al lugar y procedió a llevar a cabo tareas de reanimación, durante casi 40 minutos. Pero falleció.
El caso es investigado por la fiscal departamental de Dolores, Carla Murchio, que dispuso autopsia y otros peritajes.
