RECIBÍ EL NEWSLETTER
SINIESTRO LABORAL FATAL

Trabajador de 43 años murió al sufrir una descarga eléctrica cuando cambiaba un cartel publicitario

El accidente ocurrió en Dolores. Tres empleados de una imprenta estaban realizando el cambio del cartel cuando uno de ellos tocó un cable de tendido eléctrico con una varilla y sufrió la descarga.

trabajador-murio-electrocutado

El hombre de 43 años estaba trabajando junto a otros dos compañeros, todos empleados de una imprenta. Cambiaban la imagen de un cartel publicitario sobre la margen izquierda del Río San Salvador, sobre ruta 21, al ingreso de la ciudad, cuando la víctima, que se disponía a colocar una varilla, involuntariamente tocó un cable del tendido eléctrico, recibió una descarga de 15 mil voltios que lo dejo inconsciente.

Ayudados por personas que pasaban por el lugar, los compañeros de Sánchez lo bajaron de lo alto del cartel, ya que había quedado colgado por el arnés de seguridad.

Foto: AFP
Seguí leyendo

Torre medieval se derrumbó parcialmente en Roma y dejó un trabajador atrapado en el centro de la capital de Italia

Un servicio de emergencia móvil arribó al lugar y procedió a llevar a cabo tareas de reanimación, durante casi 40 minutos. Pero falleció.

El caso es investigado por la fiscal departamental de Dolores, Carla Murchio, que dispuso autopsia y otros peritajes.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Sociedad

Rompió el tambor de un locker y Conaprole lo sanciona con tres días de suspensión; hay conflicto en la empresa
ESTE MIÉRCOLES SE RESUELVE SU SITUACIÓN

Abogado de Betito Suárez aseguró que su detención fue "un malentendido" y la cocaína era para consumo personal
INTERNADO ESTABLE EN ESTADO CRÍTICO

Examen toxicológico a conductor del otro auto que chocó en Los Arrayanes dio negativo a drogas, dijo su abogado
PECULADO

Imputaron a funcionario de Junta de Lavalleja tras denuncia de faltante de dinero de la caja fuerte
POR "DECLARACIONES MISÓGINAS"

Edil del FA, en representación de colectivo feminista, pide eliminar al Pelado Cordera de grilla de Semana de Rocha

Te puede interesar

Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente
ADEMU

Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente
Cosse sobre Danza: Ya hay una expresión de la Jutep, vamos a esperar estas horas para ver qué reflexiones o qué actitudes se llevan adelante video
PIDIÓ DISCUTIR REMUNERACIÓN DE CARGOS PÚBLICOS

Cosse sobre Danza: "Ya hay una expresión de la Jutep, vamos a esperar estas horas para ver qué reflexiones o qué actitudes se llevan adelante"
Senadores de la oposición sostienen que Álvaro Danza debe renunciar a ASSE, más allá de lo que diga la Jutep video
INFORME A LA JUTEP HABLA DE INCOMPATIBILIDAD

Senadores de la oposición sostienen que Álvaro Danza debe renunciar a ASSE, más allá de lo que diga la Jutep

Dejá tu comentario