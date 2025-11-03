RECIBÍ EL NEWSLETTER
EUROPA

Torre medieval se derrumbó parcialmente en Roma y dejó un trabajador atrapado en el centro de la capital de Italia

Quedó registrado el momento en el que la torre sufrió un segundo colapso, durante los trabajos de rescate de uno de los obreros que fue atrapado por los escombros.

Video: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Una torre medieval en el centro de Roma que estaba siendo renovada se derrumbó parcialmente el lunes, dejando a un trabajador atrapado bajo los escombros, informaron las autoridades.

Poco después de las 11:30 hora local, parte del interior de la Torre dei Conti colapsó junto con una sección de la fachada, provocando una densa nube de humo blanco y dejando escombros en la calle.

La torre se encuentra en una zona muy transitada, junto al Foro Imperial y cerca del Coliseo, el más visitado de Italia.

Terremoto en Afganistán. Foto: AFP
Seguí leyendo

Al menos 20 muertos y más de 500 heridos por potente terremoto en norte de Afganistán

Tres trabajadores que se encontraban dentro fueron evacuados. Uno de ellos fue trasladado al hospital en estado crítico, indicó un portavoz de los bomberos.

Un cuarto permanece atrapado bajo los escombros, según un funcionario de la oficina del alcalde.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, acudieron al lugar mientras los bomberos acordonaban la calle.

Un reportero de AFP presenció un segundo colapso parcial en la torre justo antes de las 13:00.

Los bomberos accedieron a las ventanas de la corre con grúas y desplegaron un dron para realizar una inspección.

Uno de los trabajadores evacuados dijo que logró escapar por un balcón.

"No era seguro. Solo quiero irme a casa", dijo el hombre, aún cubierto de polvo blanco, quien se identificó como Ottaviano y dijo tener 67 años.

La Torre dei Conti, una torre que data de principios del siglo XIII, estaba siendo restaurada con fondos de la Unión Europea.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

