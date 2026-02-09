RECIBÍ EL NEWSLETTER
Copa Liga AUF 2026

Torneo Apertura: Nacional debutó con triunfo 2-1 ante Boston River en Florida

El tricolor sumó sus primeros tres puntos en el Torneo Apertura tras revertir el marcador en el segundo tiempo, en un partido con goles anulados y revisión del VAR.

Foto: FocoUy. Nacional – Boston River en Florida.

Foto: FocoUy. Nacional – Boston River en Florida.

Nacional le ganó 2-1 a Boston River por la primera fecha del Torneo Apertura, en el estadio Campeones Olímpicos de Florida. El encuentro tuvo un primer tiempo favorable al conjunto local, que generó las situaciones más claras, y un complemento en el que el equipo de Jadson Viera logró cambiar el desarrollo y quedarse con la victoria.

Boston River comenzó con intensidad y convirtió dos goles en los primeros minutos, ambos anulados por posiciones adelantadas que luego fueron ratificadas por el VAR. Nacional tuvo mayor posesión, pero le costó generar peligro, y el local volvió a estar cerca del gol a los 23 minutos, cuando Facundo Muñoa remató dos veces y Luis Mejía respondió, con ayuda del palo.

En el segundo tiempo, los cambios realizados por Viera modificaron el partido. A los 61 minutos, Maxi Gómez abrió el marcador de cabeza tras un centro de Christian Oliva; el tanto fue validado luego de la revisión del VAR.

seis detenidos en la previa del clasico; uno fue imputado con arresto domiciliario por porte de arma
Seguí leyendo

Seis detenidos en la previa del clásico; uno fue imputado con arresto domiciliario por porte de arma

A los 81 minutos, Boston River llegó al empate con un cabezazo de Gastón Ramírez tras un tiro de esquina.

La respuesta tricolor fue inmediata y cuatro minutos después llegó el gol del triunfo. Oliva envió otro centro desde la izquierda, Maxi Gómez dejó pasar la pelota y Tomás Verón Lupi definió por el segundo palo para sellar el 2-1 definitivo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ACTUALIZACIÓN

Está en CTI la mujer embestida por un ómnibus en el Centro; el conductor se encuentra detenido
montevideo

Encuentran crucera en una playa: colaboradores rescataron al animal y explicaron por qué aparecen
En florida

Camioneta de Policía Caminera volcó en ruta 5: tres efectivos heridos, uno de ellos grave
RÍO BRANCO Y URUGUAY

Una mujer fue embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; vecinos indicaron que sufrió heridas de gravedad
PRADO – MONTEVIDEO

Un joven fue baleado por delincuentes que lo amenazaron y le llevaron su moto

Te puede interesar

Foto: Dalo X Hecho, cedida a Subrayado. Vehículo de Policía Caminera volcado en ruta 5.
En florida

Camioneta de Policía Caminera volcó en ruta 5: tres efectivos heridos, uno de ellos grave
Captura de video de las cámaras de seguridad que muestran el momento en el que el taxista llegó a levantar la valija.  video
MONTEVIDEO

Mujer denunció que un taxista le robó una valija que pretendía enviar como encomienda a través de una aplicación
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Baile en aguada donde ocurrió el ataque.
Avenida agraciada y rondeau

Cuatro baleados tras incidentes en un baile en Aguada: tienen entre 20 y 46 años

Dejá tu comentario