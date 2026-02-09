Nacional le ganó 2-1 a Boston River por la primera fecha del Torneo Apertura, en el estadio Campeones Olímpicos de Florida. El encuentro tuvo un primer tiempo favorable al conjunto local, que generó las situaciones más claras, y un complemento en el que el equipo de Jadson Viera logró cambiar el desarrollo y quedarse con la victoria.
Torneo Apertura: Nacional debutó con triunfo 2-1 ante Boston River en Florida
El tricolor sumó sus primeros tres puntos en el Torneo Apertura tras revertir el marcador en el segundo tiempo, en un partido con goles anulados y revisión del VAR.
Boston River comenzó con intensidad y convirtió dos goles en los primeros minutos, ambos anulados por posiciones adelantadas que luego fueron ratificadas por el VAR. Nacional tuvo mayor posesión, pero le costó generar peligro, y el local volvió a estar cerca del gol a los 23 minutos, cuando Facundo Muñoa remató dos veces y Luis Mejía respondió, con ayuda del palo.
En el segundo tiempo, los cambios realizados por Viera modificaron el partido. A los 61 minutos, Maxi Gómez abrió el marcador de cabeza tras un centro de Christian Oliva; el tanto fue validado luego de la revisión del VAR.
A los 81 minutos, Boston River llegó al empate con un cabezazo de Gastón Ramírez tras un tiro de esquina.
La respuesta tricolor fue inmediata y cuatro minutos después llegó el gol del triunfo. Oliva envió otro centro desde la izquierda, Maxi Gómez dejó pasar la pelota y Tomás Verón Lupi definió por el segundo palo para sellar el 2-1 definitivo.
