Torneo Apertura: Nacional debutó con triunfo 2-1 ante Boston River en Florida

Nacional le ganó 2-1 a Boston River por la primera fecha del Torneo Apertura, en el estadio Campeones Olímpicos de Florida . El encuentro tuvo un primer tiempo favorable al conjunto local, que generó las situaciones más claras, y un complemento en el que el equipo de Jadson Viera logró cambiar el desarrollo y quedarse con la victoria.

Boston River comenzó con intensidad y convirtió dos goles en los primeros minutos, ambos anulados por posiciones adelantadas que luego fueron ratificadas por el VAR. Nacional tuvo mayor posesión, pero le costó generar peligro, y el local volvió a estar cerca del gol a los 23 minutos, cuando Facundo Muñoa remató dos veces y Luis Mejía respondió, con ayuda del palo.

En el segundo tiempo, los cambios realizados por Viera modificaron el partido. A los 61 minutos, Maxi Gómez abrió el marcador de cabeza tras un centro de Christian Oliva; el tanto fue validado luego de la revisión del VAR.

A los 81 minutos, Boston River llegó al empate con un cabezazo de Gastón Ramírez tras un tiro de esquina.

La respuesta tricolor fue inmediata y cuatro minutos después llegó el gol del triunfo. Oliva envió otro centro desde la izquierda, Maxi Gómez dejó pasar la pelota y Tomás Verón Lupi definió por el segundo palo para sellar el 2-1 definitivo.