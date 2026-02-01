RECIBÍ EL NEWSLETTER
PEÑAROL VS NACIONAL

Hubo seis detenidos por operativo en la previa del clásico; uno fue imputado con arresto domiciliario por porte de arma

También se solicitaron cédulas a la hora de ingresar al estadio para "verificar que quien porte la entrada sea quien ingrese".

johnny-policia-operativo-clasico

Las primeras dos detenciones se dieron este sábado. Se tratan de dos hinchas de Nacional a los que se les incautó un arma de fuego. El jefe del operativo, Johnny Mezquita, informó que en la tarde de este domingo la Justicia imputó a uno de los dos con arresto domiciliario.

Las otras cuatro, este domingo. Uno por la pirotecnia y las otras tres por drogas.

Fotos: Armada Nacional.
Seguí leyendo

Activaron operativo por fuga de gas tóxico en un contenedor en el puerto de Montevideo

El jefe del operativo explicó que las evaluaciones las realizarán al final.

Al ser consultado si puede pedir detener el juego en caso de que amerite, sostuvo que será evaluado "sobre el momento del desarrollo del partido".

También se solicitan cédulas a la hora de ingresar al estadio para "verificar que quien porte la entrada sea quien ingrese".

"Ayer se hace la primera inspección a la hora 11:00, registrando todas las partes del Estadio, lacrando las respectivas oficinas y puertas y lugares, y se dejó dispuesto un servicio policial en el ingreso de las puertas de proveedores y de la gente que trabaja adentro del estadio", añadió el jefe.

En imágenes de las hinchadas registradas este domingo, se visualiza que tanto la parcialidad de Peñarol como la de Nacional utilizó pirotecnia.

image
image
Temas de la nota

Lo más visto

video
MINISTERIO DEL INTERIOR

Operación Ñandubay: incautan unas 200 motos por día que están en infracción
MONTEVIDEO

Murió el adolescente atropellado por un ómnibus en Malvín; estaba en estado grave y falleció este domingo
PUNTA DEL ESTE

Familia detenida por usurpación de casas de alto valor vuelve a declarar este sábado
Este domingo

Helicópteros españoles brindan un show gratuito en Montevideo: mirá las fotos del entrenamiento
Calle aconcagua

Ómnibus atropelló a un adolescente que se cruzó por delante en bici y lo dejó grave en Malvín

Te puede interesar

Foto: Foco UY
4 A 2 EN PENALES

La Supercopa fue para Peñarol: el aurinegro le ganó a Nacional en una definición por penales
Hubo seis detenidos por operativo en la previa del clásico; uno fue imputado con arresto domiciliario por porte de arma video
PEÑAROL VS NACIONAL

Hubo seis detenidos por operativo en la previa del clásico; uno fue imputado con arresto domiciliario por porte de arma
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Accidente con ómnibus en Malvín. video
MONTEVIDEO

Murió el adolescente atropellado por un ómnibus en Malvín; estaba en estado grave y falleció este domingo

Dejá tu comentario