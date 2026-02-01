Hubo seis detenidos por operativo en la previa del clásico; uno fue imputado con arresto domiciliario por porte de arma

Van seis detenidos en el marco del operativo por el clásico entre Peñarol y Nacional , que se juega este domingo en el estadio Centenario .

Las primeras dos detenciones se dieron este sábado. Se tratan de dos hinchas de Nacional a los que se les incautó un arma de fuego. El jefe del operativo, Johnny Mezquita, informó que en la tarde de este domingo la Justicia imputó a uno de los dos con arresto domiciliario.

Las otras cuatro, este domingo. Uno por la pirotecnia y las otras tres por drogas.

El jefe del operativo explicó que las evaluaciones las realizarán al final.

Al ser consultado si puede pedir detener el juego en caso de que amerite, sostuvo que será evaluado "sobre el momento del desarrollo del partido".

También se solicitan cédulas a la hora de ingresar al estadio para "verificar que quien porte la entrada sea quien ingrese".

"Ayer se hace la primera inspección a la hora 11:00, registrando todas las partes del Estadio, lacrando las respectivas oficinas y puertas y lugares, y se dejó dispuesto un servicio policial en el ingreso de las puertas de proveedores y de la gente que trabaja adentro del estadio", añadió el jefe.

En imágenes de las hinchadas registradas este domingo, se visualiza que tanto la parcialidad de Peñarol como la de Nacional utilizó pirotecnia.

image