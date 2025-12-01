Tormentas puntualmente fuertes: la advertencia de Inumet para cuatro departamentos

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para cuatro departamentos. En principio, está vigente desde las 20:30 hasta las 22:30.

"Perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", indica el comunicado de Inumet.

Canelones: Jaureguiberry.

Lavalleja: Blanes Viale, La Coronilla, Minas, San Francisco de las Sierras y Villa Serrana.

Maldonado: Aiguá, Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes y Rocha.