HASTA 16:30 HORAS

Inumet cesó la advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas puntualmente fuertes

En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

lluvia-paraguas-lluvias-tormentas-montevideo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó la advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas puntualmente fuertes.

En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Principales localidades afectadas:

inumet volvio a actualizar la doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas
  • Artigas: Todo el departamento.
  • Paysandú: Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Lorenzo Geyres, Paysandú, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.
  • Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital y Tranqueras.
  • Salto: Todo el departamento.
  • Tacuarembó: Arerunguá, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Tacuarembó y Tambores.

Próxima actualización a las 16:30 horas.

