El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó la advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas puntualmente fuertes.
En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Principales localidades afectadas:
- Artigas: Todo el departamento.
- Paysandú: Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Lorenzo Geyres, Paysandú, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.
- Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital y Tranqueras.
- Salto: Todo el departamento.
- Tacuarembó: Arerunguá, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Tacuarembó y Tambores.
Próxima actualización a las 16:30 horas.
