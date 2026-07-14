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En Arlington

España le ganó a Francia 2 a 0 y es la primera selección finalista del Mundial 2026

Los goles españoles fueron convertidos por Mikel Oyarzábal, a los 22', de penal, y de Pedro Porro, a los 5'.

AFP

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España se clasificó para la final del Mundial 2026 al vencer 2-0 a Francia este martes en Arlington, cerca de Dallas, y el domingo se enfrentará con el vencedor del partido que jugarán Argentina e Inglaterra el miércoles en Atlanta.

Con una extraordinaria defensa que desactivó por completo el ataque francés, que hasta ahora había maravillado en el torneo y que se quedó sin un sólo disparo al arco de Unai Simón, España se llevó el triunfo gracias a los goles de Mikel Oyarzabal (22', de penal) y Pedro Porro (58').

Es el quinto tanto en el torneo de Oyarzabal, que iguala la máxima cantidad de goles de un español en un Mundial, un récord que comparte ahora con Emilio Butragueño (México 1986) y David Villa (Sudáfrica 2010).

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"Ni en mis mejores sueños pensaba algo así", dijo Pedro Porro, el autor del segundo gol de España

También es la tercera victoria consecutiva de España contra su vecino transpirenaico, tras las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1) y de la Liga de Naciones el año pasado (5-4).

España se clasifica para la segunda final mundialista de su historia. La primera acabó con la única estrella que luce la Roja, gracias al recordado tanto de Andrés Iniesta en el minuto 116 (en la prórroga) contra Países Bajos en Sudáfrica 2010.

De hecho, el recorrido de la Roja en este Mundial tiene muchas similitudes con el de hace 16 años: un primer resultado adverso (derrota 1-0 contra Suiza entonces por empate 0-0 ante Cabo Verde en esta edición) para ir mejorando durante el torneo, gracias a la posesión de la pelota y una gran defensa (un sólo gol concedido en todo el campeonato, en cuartos contra Bélgica).

El domingo en el MetLife Stadium, en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, España tendrá la ocasión de colocarse una segunda estrella en el pecho.

Alineaciones:

Francia: Mike Maignan - Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba (Maxence Lacroix, 30), Lucas Digne (Theo Hernandez, 72) - Adrien Rabiot (Kouadio Koné, 46), Aurélien Tchouaméni - Michael Olise (Ryan Cherki, 72), Ousmane Dembéle, Bradley Barcola (Désiré Doué, 57) - Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

España: Unai Simón - Pedro Porro (Marcos Llorente, 84), Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Lamine Yamal, Rodri - Dani Olmo (Mikel Merino, 78), Fabián Ruiz (Pedri, 78), Álex Baena (Nico Williams, 84) - Mikel Oyarzabal (Ferrán Torres, 74). DT: Luis de la Fuente.

FUENTE: AFP

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