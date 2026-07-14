Nubel Cisneros prevé mal tiempo en el resto de la semana, con jornadas frías, inestables, con nieblas y neblinas. Para el jueves se prevén lluvias y tormentas.
Semana fría e inestable, con lluvias y tormentas desde el jueves: el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé mal tiempo en el resto de la semana, con jornadas frías, inestables, con nieblas y neblinas. Para el jueves se prevén lluvias y tormentas. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco a ligeramente templado con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.
El miércoles se espera un inicio de jornada fría con cielo parcialmente nublado a nublado. La tarde seguirá fresca a templada con abundante nubosidad inestabilizandose en la noche por el suroeste y litoral.
Comienzo de semana muy frío, con heladas y posibilidad de lluvias aisladas
El jueves tendremos una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. La tarde seguirá húmeda e inestable con abundante nubosidad persistiendo tormentas y lluvias aisladas con mejoras parciales.
Martes 14
Zona Norte: máxima 18º y mínima 6º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º
Miércoles 15
Zona Norte: máxima 20º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º
Jueves 16
Zona Norte: máxima 22º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 6º
Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º
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