Semana fría e inestable, con lluvias y tormentas desde el jueves: el informe de Nubel Cisneros

Frío, lluvias y tormentas. Foto: FocoUy

Nubel Cisneros prevé mal tiempo en el resto de la semana, con jornadas frías, inestables, con nieblas y neblinas. Para el jueves se prevén lluvias y tormentas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco a ligeramente templado con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.

El miércoles se espera un inicio de jornada fría con cielo parcialmente nublado a nublado. La tarde seguirá fresca a templada con abundante nubosidad inestabilizandose en la noche por el suroeste y litoral.

El jueves tendremos una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. La tarde seguirá húmeda e inestable con abundante nubosidad persistiendo tormentas y lluvias aisladas con mejoras parciales. Martes 14 Zona Norte: máxima 18º y mínima 6º Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º Miércoles 15 Zona Norte: máxima 20º y mínima 14º Zona Sur: máxima 18º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º Jueves 16 Zona Norte: máxima 22º y mínima 16º Zona Sur: máxima 18º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º

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