Topolansky sobre el cierre de M24 y el despido de los trabajadores: "Todos van a tener lo que les corresponde"

La exvicepresidenta y referente del Movimiento de Participación Popular ( MPP ), Lucía Topolansky , se refirió este jueves a la venta de las tres radios del grupo, entre ellas, M24 que supuso el despido de unos 40 trabajadores.

Entrevistada por Informativo Sarandí, Topolansky mencionó el vínculo de la radio con el MPP y cómo todo comenzó. "Es una emisora propiedad de una sociedad anónima que nosotros tenemos un grado de vinculación, pero en realidad es una empresa", afirmó. "Esa era una emisora propiedad de un empresario de Florida, era una emisora musical fundamentalmente, tenía una enorme discoteca y un momento dado, ese empresario, era un hombre muy hábil para los negocios, le ofreció a Pepe (Mujica) un espacio sin costo para una audición, porque era un negocio ganar-ganar", agregó.

"Después, en un momento dado, ese señor nos ofrece en alquiler esa (radio). Entonces, para poder alquilar algo había que generar una empresa, se generó una empresa, se alquiló", continuó.

Topolansky recordó el cierre de CX44 Radio Panamericana. "Era un desafío difícil, porque nosotros habíamos vivido todo el proceso de CX44 y con orgullo le digo, APU (Asociación de la Prensa Uruguaya) tiene toda la información, no dejamos a nadie, cuando hubo que cerrarla, sin pagarle un peso". Recordó que entonces hubo compañeros que perdieron sus viviendas, tuvieron que hipotecar la chacra de Rincón del Cerro y vender la casa que Mujica había heredado de su madre. "No nos salió gratis, pero los trabajadores no se perjudicó ni uno", enfatizó.

Aseguró que "eso mismo va a suceder ahora. Todos van a tener lo que les corresponde, todos". Topolansky indicó que el MPP gestionaba el informativo y el periodístico de la mañana de M24, pero el resto de la programación eran espacios contratados por una cuestión económica para la viabilidad de la radio.

"Uno no puede negar la realidad. Los avisadores, que son los que mantienen la radio, más allá que para nosotros siempre fue difícil conseguir avisadores, mantenerlos y demás cada vez son menos", sostuvo.

Consultada por el periodista Daniel Castro sobre si los partidos políticos deben tener medios de comunicación, Topolansky dijo: "este medio, por más que estaba vinculado a nosotros, estaba al servicio del Frente Amplio y de las distintas posiciones. Acá también llevábamos intendentes y legisladores de la oposición".

Cuando se le preguntó sobre las acusaciones de falta de sensibilidad, como integrante de izquierda, por el despido de trabajadores, la exvicepresidenta se preguntó: "¿Qué es la sensibilidad de izquierda?". "La sensibilidad de izquierda es que tu le pagues todo, que tu lo lo dejes colgado con una deuda", respondió.

Topolansky indicó que el cierre será el 31 de diciembre y que el anuncio se dio un mes antes, dándole la opción a los empleados de no trabajar el último mes si no estaban con ánimo para hacerlo. "Yo creo que si eso no es sensibilidad de izquierda, ¿a qué le llamamos?", remarcó.

También fue consultada por la dificultad para encontrar trabajo en esta época del año, la referente del MPP apuntó a que "el mercado de los comunicadores ha tenido cambios todo el tiempo (...) y no he visto todo ese lagrimeo". Topolansky indicó que el anuncio se dio ahora porque la mayoría de los contratos vence a fin de año. "Es el momento comercial. Si tu no gestionas algo con sentido comercial podés tener grandes problemas", afirmó.

Topolansky dijo que la radio venía arrastrando este situación hace dos o tres años y que el cierre no se dio antes por las elecciones, para tener una voz en la campaña. "Esa radio perdió el mejor comunicador que tenía que era Pepe", reflexionó. "En un momento dado, dijimos: 'bueno, no nos da más la plata'".