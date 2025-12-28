Tope anual de aporte individual a Fonasa aumenta de $ 71.737 a $ 100.395 el 1° de enero

El Poder Ejecutivo elevará a partir del 1° de enero el tope anual de aporte individual al Fonasa de $ 71.737 a $ 100.395 debido al ajuste de criterios aplicado por el Ministerio de Economía.

Con este cambio, el gobierno aumenta la recaudación en un monto que va de 70 a 80 millones de dólares, según la estimación oficial.

Esta modificación es la que implicará que entre 60.000 y 70.000 uruguayos dejen de percibir devolución Fonasa y quienes aún la reciban perciban un monto inferior.

El Costo Promedio Equivalente (CPE) era en el primer semestre $ 4.737 y en la segunda mitad del año $ 4.828 mensuales, lo que sumado en el año y multiplicado por 1,25, como marca la norma, da un valor anual de $ 71.737. Ese es el tope anual de aportes para el que no tiene conyugue ni hijos por el sistema de salud.

Sin la modificación establecida por el gobierno por decreto, en enero de 2026 el CPE hubiera sido de $ 4.967 ($ 74.505 anuales).

Con el cambio de criterio subirá a $6.693, por lo que el tope anual aumenta a $ 100.395 (6.693 x 12 x ,25 = 100.395).

NOTA: Originalmente esta nota se había publicado con otros valores, que no contenían el ajuste de multiplicar el CPE por 1,25 dispuesto en la norma.