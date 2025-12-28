RECIBÍ EL NEWSLETTER
Decreto

Tope anual de aporte individual a Fonasa aumenta de $ 71.737 a $ 100.395 el 1° de enero

El incremento del tope de aportes se incrementa en 40% por el ajuste de criterios aplicado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

ministerio-de-economia-fachada

El Poder Ejecutivo elevará a partir del 1° de enero el tope anual de aporte individual al Fonasa de $ 71.737 a $ 100.395 debido al ajuste de criterios aplicado por el Ministerio de Economía.

Con este cambio, el gobierno aumenta la recaudación en un monto que va de 70 a 80 millones de dólares, según la estimación oficial.

Esta modificación es la que implicará que entre 60.000 y 70.000 uruguayos dejen de percibir devolución Fonasa y quienes aún la reciban perciban un monto inferior.

cristina lustemberg ve positivo cambio en fonasa y aseguro que es algo que habia que corregir
Seguí leyendo

Cristina Lustemberg ve "positivo" cambio en Fonasa y aseguró que "es algo que había que corregir"

El Costo Promedio Equivalente (CPE) era en el primer semestre $ 4.737 y en la segunda mitad del año $ 4.828 mensuales, lo que sumado en el año y multiplicado por 1,25, como marca la norma, da un valor anual de $ 71.737. Ese es el tope anual de aportes para el que no tiene conyugue ni hijos por el sistema de salud.

Sin la modificación establecida por el gobierno por decreto, en enero de 2026 el CPE hubiera sido de $ 4.967 ($ 74.505 anuales).

Con el cambio de criterio subirá a $6.693, por lo que el tope anual aumenta a $ 100.395 (6.693 x 12 x ,25 = 100.395).

NOTA: Originalmente esta nota se había publicado con otros valores, que no contenían el ajuste de multiplicar el CPE por 1,25 dispuesto en la norma.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros confirmó que el 31 y el 1° no habrá lluvias y anunció un enero con altas temperaturas y ausencia de precipitaciones
NUEVAS TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles; Poder Ejecutivo deberá resolver las tarifas para enero y febrero
Quedó filmado

"¡Perdiste!": policías detuvieron in fraganti a un rapiñero armado en el Prado
CONFERENCIA EN EL MEF

Oddone: "Este cambio era una recomendación formulada por los servicios técnicos del MEF desde 2019"
Sociedad

Hay paro de la banca oficial este martes en Montevideo; reclaman por salario y vacantes

Te puede interesar

Mangueras en veredas y lavado de autos: OSE anunció medidas preventivas y recomendaciones por escenario hídrico
Sociedad

Mangueras en veredas y lavado de autos: OSE anunció medidas preventivas y recomendaciones por escenario hídrico
Nuevos precios de combustibles: la nafta Súper baja 0,23 pesos por litro y el gasoil 0,87 pesos; se mantiene el supergás video
DECRETO DEL PODER EJECUTIVO

Nuevos precios de combustibles: la nafta Súper baja 0,23 pesos por litro y el gasoil 0,87 pesos; se mantiene el supergás
Jubilaciones y pensiones tendrán incremento provisorio de 5,72% en enero
ÍNDICE MEDIO DE SALARIOS NOMINAL

Jubilaciones y pensiones tendrán incremento provisorio de 5,72% en enero

Dejá tu comentario