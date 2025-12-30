RECIBÍ EL NEWSLETTER
pronóstico de nubel cisneros

Martes con sensaciones térmicas elevadas: la temperatura será mayor a 34 °C en todo el país

Nubel Cisneros pronosticó una máxima de 36 °C en el sur de Uruguay para este martes. Mirá el pronóstico.

Foto: FocoUy.

Este martes 30 de diciembre comenzó templado, con cielo ligeramente nublado. Hubo nieblas y neblinas matinales aisladas, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

La temperatura seguirá en ascenso hasta la tarde, que estará calurosa y habrá sensaciones térmicas elevadas. El cielo estará escasamente nublado.

En tanto, la noche será templada.

Cisneros pronosticó temperaturas muy elevadas. En el sur, la máxima ascenderá a 36 °C. Mirá el detalle, por zonas.

NORTE:
MÁX.: 38 ºC
MÍN.: 20 ºC

SUR:
MÁX.: 36 ºC
MÍN.: 20 °C

ESTE:
MÁX.: 36 °C
MÍN.: 18 °C

OESTE:
MÁX.: 38 °C
MÍN.: 20 °C

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 23 °C

