Este martes 30 de diciembre comenzó templado, con cielo ligeramente nublado. Hubo nieblas y neblinas matinales aisladas, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
Martes con sensaciones térmicas elevadas: la temperatura será mayor a 34 °C en todo el país
Nubel Cisneros pronosticó una máxima de 36 °C en el sur de Uruguay para este martes. Mirá el pronóstico.
La temperatura seguirá en ascenso hasta la tarde, que estará calurosa y habrá sensaciones térmicas elevadas. El cielo estará escasamente nublado.
En tanto, la noche será templada.
Cisneros pronosticó temperaturas muy elevadas. En el sur, la máxima ascenderá a 36 °C. Mirá el detalle, por zonas.
NORTE:
MÁX.: 38 ºC
MÍN.: 20 ºC
SUR:
MÁX.: 36 ºC
MÍN.: 20 °C
ESTE:
MÁX.: 36 °C
MÍN.: 18 °C
OESTE:
MÁX.: 38 °C
MÍN.: 20 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 23 °C
