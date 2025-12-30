Martes con sensaciones térmicas elevadas: la temperatura será mayor a 34 °C en todo el país

Foto: FocoUy.

Este martes 30 de diciembre comenzó templado, con cielo ligeramente nublado. Hubo nieblas y neblinas matinales aisladas, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

La temperatura seguirá en ascenso hasta la tarde, que estará calurosa y habrá sensaciones térmicas elevadas. El cielo estará escasamente nublado.

En tanto, la noche será templada.

Cisneros pronosticó temperaturas muy elevadas. En el sur, la máxima ascenderá a 36 °C. Mirá el detalle, por zonas. NORTE:

MÁX.: 38 ºC

MÍN.: 20 ºC SUR:

MÁX.: 36 ºC

MÍN.: 20 °C ESTE:

MÁX.: 36 °C

MÍN.: 18 °C OESTE:

MÁX.: 38 °C

MÍN.: 20 °C ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 34 °C

MÍN.: 23 °C

