Hay paro de la banca oficial este martes en Montevideo; reclaman por salario y vacantes

El objetivo del paro es acompañar a la delegación que se reunirá en ámbito de negociación salarial en el Ministerio de Trabajo, tras rechazar un preacuerdo.

brou-banco-republica-avenida-uruguay-y-julio-herrera-y-obes-centro

Este martes habrá paro en todos los bancos oficiales desde las 9 de la mañana en Montevideo. La hora de finalización está a definir en la concentración. En el interior la actividad será normal.

Álvaro Legazpi, consejero de la banca oficial, explicó que el paro es con el fin de “acompañar la delegación al Ministerio de Trabajo que va a recomenzar la negociación, porque la asamblea rechazó el preacuerdo firmado por la mayoría del sindicato y el gobierno”.

El 9 de enero habrá una junta de delegados a nivel nacional para evaluar los pasos a seguir.

El reclamo es para “no perder salario”. También por las vacantes, que “está vinculado a los servicios que tiene el sindicato, al nivel de competitividad con las empresas privadas, a la presencia a nivel nacional que no esté en tela de juicio, y también como un freno a las privatizaciones que se están dando desde hace un tiempo a esta parte”.

