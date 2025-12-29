RECIBÍ EL NEWSLETTER
NUEVAS TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles; Poder Ejecutivo deberá resolver las tarifas para enero y febrero

Si se comparan esos precios con las tarifas vigentes, da una reducción de 0,23 pesos para la nafta Súper, de 0,18 pesos para la nafta Premium y de 0,87 pesos para el Gasoil 50-S.

combustible-combustibles-nafta-precio-surtidor

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó este lunes los precios de venta al público de referencia de los combustibles para enero y febrero, aunque la decisión final la tomará el Poder Ejecutivo.

De acuerdo al decreto 130/025, el precio de referencia se obtiene mediante el cálculo que utiliza el promedio del Precio de Paridad de Importación de los dos meses anteriores al ajuste, al que se suma el factor de ajuste de 1,2 pesos, los márgenes de distribución (mayorista y minorista) hasta llegar al consumidor final en las estaciones de servicio, y las tasas e impuestos (Imesi, Impuesto al Carbono CO2 e IVA).

Según el informe de la Ursea, el precio de referencia de la nafta Súper 95 es de 77,79 pesos, de la nafta Premium 97 es de 80,30 pesos y del gasoil 50-S es de 48,90 pesos. Si se comparan esos valores con las tarifas vigentes, para la nafta Súper da una reducción de 0,23 pesos (78,02 pesos es el precio actual), para la Premium de 0,18 pesos (80,48 pesos) y de 0,87 pesos para el Gasoil 50-S (49,77 pesos).

oddone: este cambio metodologico era una recomendacion formulada por los servicios tecnicos del mef desde 2019
Seguí leyendo

Oddone: "Este cambio metodológico era una recomendación formulada por los servicios técnicos del MEF desde 2019"
TABLA COMBUSTIBLES
Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
INUMET

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Sociedad

Rafael Villanueva está en CTI en Maldonado por una infección generalizada
NUEVAS TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles; Poder Ejecutivo deberá resolver las tarifas para enero y febrero
Policiales

Tres personas deberán declarar en Fiscalía por una golpiza que ocurrió en la playa de Punta del Diablo
parque rodó

Un hombre de 66 años se ahogó y su cuerpo fue encontrado en playa Ramírez

Te puede interesar

Oddone: Este cambio metodológico era una recomendación formulada por los servicios técnicos del MEF desde 2019 video
CONFERENCIA EN EL MEF

Oddone: "Este cambio metodológico era una recomendación formulada por los servicios técnicos del MEF desde 2019"
Policía anunció una operación de incremento exponencial en el control específicamente hacia las motos video
EN TODO EL PAÍS

Policía anunció "una operación de incremento exponencial en el control específicamente hacia las motos"
Ursea publicó precios de referencia de combustibles; Poder Ejecutivo deberá resolver las tarifas para enero y febrero
NUEVAS TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles; Poder Ejecutivo deberá resolver las tarifas para enero y febrero

Dejá tu comentario