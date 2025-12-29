Ursea publicó precios de referencia de combustibles; Poder Ejecutivo deberá resolver las tarifas para enero y febrero

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó este lunes los precios de venta al público de referencia de los combustibles para enero y febrero, aunque la decisión final la tomará el Poder Ejecutivo.

De acuerdo al decreto 130/025, el precio de referencia se obtiene mediante el cálculo que utiliza el promedio del Precio de Paridad de Importación de los dos meses anteriores al ajuste, al que se suma el factor de ajuste de 1,2 pesos, los márgenes de distribución (mayorista y minorista) hasta llegar al consumidor final en las estaciones de servicio, y las tasas e impuestos (Imesi, Impuesto al Carbono CO2 e IVA).

Según el informe de la Ursea, el precio de referencia de la nafta Súper 95 es de 77,79 pesos, de la nafta Premium 97 es de 80,30 pesos y del gasoil 50-S es de 48,90 pesos. Si se comparan esos valores con las tarifas vigentes, para la nafta Súper da una reducción de 0,23 pesos (78,02 pesos es el precio actual), para la Premium de 0,18 pesos (80,48 pesos) y de 0,87 pesos para el Gasoil 50-S (49,77 pesos).

TABLA COMBUSTIBLES

