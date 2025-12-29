RECIBÍ EL NEWSLETTER
Nubel Cisneros confirmó que el 31 y el 1° no habrá lluvias y anunció un enero con altas temperaturas y ausencia de precipitaciones

El meteorólogo dijo que estamos ante la presencia de una ola de calor que comenzó a gestarse este pasado fin de semana, a pesar de haber habido lluvias en la zona norte y noreste del país.

OLA-DE-CALOR--BRASIL--AFP

El meteorólogo Nubel Cisneros confirmó que el miércoles 31 y jueves 1° de enero no se registrarán precipitaciones y habrá mucho calor. En lo que respecta al mes de enero, destacó que la situación va a ser compleja en cuanto a las altas temperaturas y a la falta de lluvias.

"Tengan cuidado aquellos que piensan hacer el asado el 31 a la noche, la temperatura va a estar en el entorno de los 28°. Intenso calor", anunció.

Y agregó: "Aquellos que vayan a hacer asado tomen las precauciones para evitar inconvenientes, que una fiesta no se convierta en un hecho lamentable".

Foto: Canal 10. 
La semana comienza casi sin nubes y muy calurosa: mirá el pronóstico

Cisneros indicó que en la noche del 1° y madrugada del 2 de enero habrá una situación de inestabilidad únicamente en la zona norte. "Puede haber algún chaparrón, puede haber alguna formación de tormentas, pero es de muy rápido pasaje, las condiciones mejoran en la misma mañana del viernes; de ahí en más las temperaturas continúan ascendiendo", señaló.

El meteorólogo dijo que estamos ante la presencia de una ola de calor que comenzó a gestarse este pasado fin de semana, a pesar de haber habido lluvias en la zona norte y noreste del país.

"Las temperaturas no cesan, vamos a tener temperaturas elevadas y estas condiciones se mantienen sin mayores variantes", sostuvo.

