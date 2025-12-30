RECIBÍ EL NEWSLETTER
Cla Sienz en colonia del sacramento

Anuncian cierre de empresa metalúrgica: 80 trabajadores afectados y denuncian que "no hay plata para créditos laborales"

"Solamente van a cobrar los días de trabajo, ni salario vacacional, ni licencia, ni aguinaldo ni lo correspondiente al despido”, dijo Danilo Dárdano, dirigente de la confederación de sindicatos industriales.

danilo-dardanos-metalurgica

La empresa metalúrgica Cla Sienz, que está ubicada en la zona franca de Colonia del Sacramento, anunció el cierre de su operativa en Uruguay. La medida afecta a unos 80 trabajadores.

“De un día para el otro se va esta empresa, comunica oficialmente el cierre, pero además, peor que la oportunidad anterior, nos transmitieron oficialmente ayer que no hay plata para los créditos laborales. Por tanto, solamente van a cobrar los días de trabajo, ni salario vacacional, ni licencia, ni aguinaldo ni lo correspondiente al despido”, dijo Danilo Dárdano, dirigente de la confederación de sindicatos industriales.

Dárdanos agregó que lo que les dijeron fue que “si los trabajadores acceden a trabajar el mes de enero, con lo que se venda se podría pagar enero sin dudas y ver qué queda para cuando venga el síndico. Pero realmente es una rifa”.

