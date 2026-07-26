"Tonga" Reyno habló sobre el sueño de pelear en Montevideo, el próximo paso y la visita de Yamandú Orsi en la previa

Gastón “Tonga” Reyno volvió a ganar en Montevideo y sumó un nuevo triunfo en su carrera profesional. El día de la pelea en el Antel Arena, tuvo la visita del presidente Yamandú Orsi.

En diálogo con Subrayado, contó que en su mente estaba planificada la jornada de este sábado, pero aclaró: "No me imaginé que iba a ser tan lindo como fue".

"Desde que llegué al aeropuerto, en la calle, por las redes, me sorprendió un montón, me llenó el corazón, pero cuando iba acercándome al Antel Arena y veía la cola de la gente para entrar, un panchero vendiendo en la esquina, decía: todo esto es por algo que se me ocurrió a mí en la cabeza. Y después el evento fue increíble, no solo por mi pelea, por todas las peleas, por todos los guerreros y guerreras uruguayas que la rompieron porque ganando o perdiendo todos dieron batalla, todos representaron muy bien la bandera, así que fue soñado", expresó el deportista.

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El presidente Yamandú Orsi fue al Antel Arena en la previa para desearle suerte. El momento quedó registrado en video.

"Ya nos habíamos visto cuando vine a promocionar la pelea. Él me recibió en presidencia. Me dio para adelante. E imaginate lo que significa para mí o cualquier deportista que el presidente de tu país, que representás, venga a saludarte al vestuario y te diga 'mucha suerte'", contó.

El sueño, ahora, es "ser campeón mundial y voy a entrenar duro para eso".