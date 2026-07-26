Hay siete detenidos e incautaron armas, vehículos y celulares en allanamientos tras homicidio en Rivera

La investigación por el homicidio que ocurrió en Rivera este fin de semana continúa. Por este caso, hubo cuatro allanamiento y hay siete detenidos. Además, se incautaron siete armas, vehículos y celulares.

La víctima del homicidio es un hombre de 30 años y además hay un joven de 21 años que resultó herido, en el mismo ataque a tiros en el barrio La Pedrera. Como presunto autor, fue detenido un hombre de 32 años que declaró que disparó porque ingresaron por la fuerza a su casa y lo amenazaron.

Los policías concurrieron a la esquina de Etanislao Castro y Luis Seguí tras recibir un reporte sobre personas heridas de arma de fuego. En el lugar encontraron muerto a un hombre de unos 30 años, que aún no fue identificado. Su cuerpo estaba en una cuneta, cerca de una moto. También hallaron a un joven brasileño de 21 años con una herida de bala en la pierna izquierda, quien fue asistido en el hospital local.

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A pocos metros de la escena fue detenido el hombre de 32 años, que vive en una casa de la zona.

En la escena la Policía incautó dos armas de fuego.

Las autoridades buscan determinar la veracidad del relato del detenido y esclarecerá responsabilidades.

Policía Científica realizó las pericias correspondientes y la investigación quedó a cargo de la Policía y la Fiscalía de Rivera.