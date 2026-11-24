Un hombre que tomaba una cerveza en un lugar de esparcimiento público fue baleado por la Policía en Artigas. El hecho ocurrió el domingo 15 de noviembre cuando los efectivos perseguían a un automóvil.

Tras el hecho, los propios policías asistieron al hombre y lo trasladaron a un centro asistencial. El herido continúa internado con una bala alojada en un pulmón, que no puede ser extraída por tener un alto riesgo.

"Fue un procedimiento, a nuestro criterio, mal resuelto. Muy infeliz, a donde resulta un tercero, que nada tenía que ver con el procedimiento policial, herido de arma de fuego", afirmó Miredi Biscarra, abogada del hombre baleado.

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La representante legal espera que la Jefatura de Policía de Artigas disponga una investigación administrativa interna para determinar responsabilidades en el operativo que tuvo "un resultado tan desastroso", según manifestó.

Biscarra aguarda la evolución de su cliente para determinar el reclamo que se hará en la demanda civil indemnizatoria. El hombre trabajaba realizando un esfuerzo físico que ya no lo podrá realizar, afirmó la abogada.