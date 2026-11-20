Un joven de 18 años resultó herida de bala, luego de un enfrentamiento entre hinchas por pintadas en muros y columnas.

El hecho ocurrió en la noche del miércoles, en las calles Héctor Gutiérrez Ruiz y Pando, próximo a la zona de cruce de la vía férrea, donde están los muros perimetrales de un corralón de la Intendencia de Canelones.

La víctima está identificada con un grupo de hinchas de Nacional. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que este grupo realizaba pintadas los muros, sobre grafitis previos de Peñarol, cuando fueron enfrentados por cuatro hinchas aurinegros que llegaron en un auto.

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Desde la Jefatura de Canelones se evitó hablar del hecho como incidente entre parcialidades de clubes y lo abordan como una rapiña.

El vocero de la Jefatura, Alejandro Ferreira, informó que al joven herido le robaron también celular y pertenencias. También le dieron una golpiza.

"Si bien es en la zona abdominal, un disparo de arma de fuego, con orificio de entrada, en la noche de ayer fue derivado al sanatorio de la ciudad de Canelones y luego al Hospital, donde en la mañana fue dado de alta sin que su vida corriera peligro", detalló.

En las redes sociales han surgido publicaciones que se presumen vinculadas al hecho, y que también son investigadas por la Policía. En una de estas aparecen dos armas, un revólver y una pistola, una bandera, balas, un juego de llaves y un calzado.