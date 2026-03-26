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Toma de rehenes en Inisa: 8 menores accedieron a llave, 3 escaparon pero fueron recapturados

Un grupo de negociadores de la Digoe trabaja en el interior del centro para que los menores infractores desistan en su accionar y se entreguen. Tienen de rehenes a funcionarios.

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Negociadores trabajan en la noche de este jueves en un centro del Inisa por toma de rehenes de funcionarios.

La Policía recibió un llamado por un motín, según información primaria. Ocho internos se hicieron de la llave de una celda y lograron salir a los techos, 4 de ellos escaparon, pero fueron recapturados.

Un helicóptero del Ministerio del Interior sobrevuela la zona.

inisa: 8 internos se hicieron de una llave, abrieron la celda y salieron a los techos; 3 intentaron escapar, pero fueron recapturados
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Inisa: 8 internos se hicieron de una llave, abrieron la celda y salieron a los techos; 3 intentaron escapar, pero fueron recapturados

Trabaja personal de la Digoe y Guardia Republicana.

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