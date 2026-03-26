Negociadores trabajan en la noche de este jueves en un centro del Inisa por toma de rehenes de funcionarios.
Toma de rehenes en Inisa: 8 menores accedieron a llave, 3 escaparon pero fueron recapturados
Un grupo de negociadores de la Digoe trabaja en el interior del centro para que los menores infractores desistan en su accionar y se entreguen. Tienen de rehenes a funcionarios.
La Policía recibió un llamado por un motín, según información primaria. Ocho internos se hicieron de la llave de una celda y lograron salir a los techos, 4 de ellos escaparon, pero fueron recapturados.
Un helicóptero del Ministerio del Interior sobrevuela la zona.
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Inisa: 8 internos se hicieron de una llave, abrieron la celda y salieron a los techos; 3 intentaron escapar, pero fueron recapturados
Trabaja personal de la Digoe y Guardia Republicana.
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