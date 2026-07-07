El cementerio de paysandú fue vandalizado durante el fin de semana. Los hechos se registraron el sector más antiguo, donde también los autores hurtaron piezas del lugar.
Cementerio de Paysandú fue vandalizado durante el fin de semana; hubo hurtos en el sector más antiguo
"Ha sido una seguidilla de tres noches que se vienen llevando cosas", dijo director de Paseos Públicos. "En otros lugares han hecho solo daño", agregó.
Las piezas hurtadas son de cobre y bronce. "Ha sido una seguidilla de tres noches que se vienen llevando cosas, hurtando, haciendo daño, que es lo que más también a veces un poco nos duele. No es solamente el tema de que se lleven las cosas de los panteones, que está mal, porque es un lugar donde los seres queridos concurren nostálgicos, dolidos, y encontrarse con estas cosas, son lamentables", dijo Carlos Batista, director de Paseos Públicos de Paysandú.
"En otros lugares han hecho solo daño", afirmó.
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