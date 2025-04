"Todos somos uruguayos" lucha para que niños y adolescentes extranjeros pueden obtener ciudadanía uruguaya

"Todos somos uruguayos" es una organización formada por extranjeros que viven en Uruguay, que en su mayoría tienen ciudadanía legal uruguaya, pero que sus hijos menores de edad no puede obtenerla.

Muchos de esos niños y adolescentes han vivido toda su vida en Uruguay, sin embargo no son uruguayos. Este es el caso de Mariana, que es jugadora de fútbol profesional, juega en Peñarol desde hace tres años y fue convocada por la selección uruguaya de fútbol Sub 17 para disputar unos partidos en Colombia para clasificar al mundial.

Chus Sanz, la mamá de Mariana la describe como una persona que "habla criollo, toma mate, juega futbol cada domingo por todas las canchas recónditas del país, canta el himno, y siente los colores de la celeste. Su único país de arraigo y pertenencia es este. Sin embargo no puede representar a su país en competencias internacionales porque no es considerada ciudadana".

Uruguay diferencia ciudadanía y nacionalidad y no permite ninguna vía de plena naturalización, con los problemas que esto ocasiona a más de 35.000 ciudadanos legales hoy día.

Pero además a los menores de edad, no les reconoce ni la nacionalidad ni la ciudadanía, hasta que no cumplen los 18 años, debido a un error de redacción de 1830 que nunca fue resuelto, y que asimiló erráticamente ciudadanía con deberes políticos (poder votar) y no con derechos humanos (tener identidad y plenos derechos ciudadanos).

Según destaca Sanz "esta discriminación tiene un impacto emocional difícil de cuantificar en muchos niños, niñas y adolescentes hoy en Uruguay".

Integrantes del grupo "Todos somos uruguayos" comentaron a Subrayado que Unicef y Acnur presentaron un informe en el Parlamento donde expresan que Uruguay “es el único país del continente que no prevé un mecanismo de naturalización evitando que niños y niñas permanezcan en situación de extranjería indefinida a pesar de que muchos de ellos no conocen otro país ni tienen arraigo de pertenencia en otro lugar que no sea este”

El 22 de abril el movimiento presentará en el parlamento una propuesta para cambiar la normativa nacional sobre la situación de la ciudadanía que se otorga a personas migrantes.