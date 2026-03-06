Cada vez más mujeres conducen transporte público y maquinarias: las historias de Natalia y Fátima

Cada vez más mujeres logran incluirse en sectores que tradicionalmente han sido masculinos, como el transporte de pasajeros y el manejo de máquinas. En la previa al día de la mujer conocemos algunas historias.

Natalia Moreira no tiene antecedentes de familiares que conduzcan ómnibus, sin embargo desde chica le gustó y cuando tuvo la oportunidad se capacitó y hoy conduce en UCOT.

"Me preparé. Me daba un poco de cosa ver si podía hacerlo, lo logré y me encantó", dijo Natalia. "La primera vez que me subí a un ómnibus y lo manejé, me encantó", contó.

Le gusta poder transportar a las personas a sus trabajos y hogares, aunque reconoce que en algunas oportunidades recibió miradas especiales de usuarios.

"Todavía se siente eso de que una mujer, siempre nos están mirando a ver si hacemos las cosas bien, como que estamos a prueba siempre a ver si pasamos de manejar bien", relató.

La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, aseguró que "hay un crecimiento significativo de mujeres con responsabilidades distintas en las distintas áreas, pero particularmente en el transporte".

"En el propio Ministerio ha sido un cambio importante: mujeres que manejan retroexcavadoras, cilindros, camiones con casamba. También es verdad que el Ministerio el año pasado elaboró un plan de capacitación que está tratando de profesionalizar a quienes ya se desempeñan acá, pero también abriendo horizontes", dijo.

Fátima Escobar, junto a otra compañera, son las únicas de Terminal Cuenca del Plata en manejar grúa pórtico en el puerto de Montevideo.

"La idea surgió en el año 2012, para empezar a trabajar en el puerto, manipulando máquinas, y desde ese entonces manejo grúas móviles y grúas pórticos. Te tiene que gustar. Tenemos que tener la confianza en que podemos hacerlo y una vez que estamos acá, que aprendimos a manipular la máquina y a trabajar en el equipo que comprende, lo podemos hacer todas las mujeres", aseguró.

Fátima reconoce que al principio sintió ciertas miradas de sus compañeros pero la situación fue cambiando. "Ellos piensan que les venimos a usurpar su espacio, es lo que te dan a sentir. O menospreciarte de que como sos mujer no lo vas a poder realizar. O nos sobreprotegen o nos ven como alguien que no está calificado", dijo.

Viviana es ingeniera y tiene una empresa de alquiler de equipos compactos de construcción, en su rubro no es habitual que las mujeres conduzcan este tipo de maquinaria.

Ellos realizan capacitación sobre la utilización de las máquinas pero han ido mujeres.