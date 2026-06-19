"Todos pudimos oír el chasquido del hueso": la fractura de Ismaël Koné en Canadá que conmocionó al mundo del fútbol

Koné sale en camilla tras la fractura en su pierna izquierda. Foto: AFP

"Todos pudimos oír el chasquido del hueso", lamentó Jesse Marsch, entrenador de Canadá, sobre la fractura de Ismaël Koné en el minuto 50 del partido.

"Quedamos conmocionados por la naturaleza de la lesión y porque Ismaël es una pieza fundamental de nuestro en equipo. Será una baja importante", agregó el DT tras el partido que Canadá goleó 6-0 a Catar. Fue la nota de tristeza en la primera victoria de Canadá en un Mundial.

La grave lesión ocurrió tras una falta de atrás de Assim Madibo, que golpea y arrastra hacia adelante la pierna izquierda de Koné.

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Cuando Madibo se dio cuenta de la lesión de Koné no lo podía creer, se agarraba la cabeza y su expresión era también de tristeza y lamento por lo ocurrido.

Tras un momento de bronca y empujones sobre Madibo, los jugadores de Canadá se reunieron en un círculo para acompañar a Koné y darse ánimo para seguir en el partido.

Madibo fue expulsado y Catar quedó con nueve jugadores. Ya había visto la roja Homam Al-Amin en el minuto 32.

Koné fue retirado en camilla con su pierna izquierda inmovilizada. Sentado en la camilla saludó al público que lo despedía con un aplauso generalizado.

El DT de Canadá, Marsch, relató después que Madibo fue a pedir disculpas al jugador del Sassuolo italiano en el vestuario.

"No creo que tuviese la intención de hacer una entrada tan espantosa y provocar una situación así. No le culpo", declaró el entrenador.

Nathan-Dylan Saliba, quien sustituyó a Koné, mostró una camiseta de su compañero tras anotar con un tiro libre.