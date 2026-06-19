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Homicidio en montevideo

Mataron de varios disparos a un adolescente de 17 años en el Cerro

Cuando se encontraba grave, el adolescente dijo que fue atacado en la puerta de su casa. Una persona lo trasladó al Hospital del Cerro y se retiró sin aportar información.

Foto: Subrayado. Policía en la zona de la Fortaleza del Cerro, Montevideo.

Foto: Subrayado. Policía en la zona de la Fortaleza del Cerro, Montevideo.

Un adolescente de 17 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego en la noche del jueves. Sobre las 21.10, la víctima fue ingresada al Hospital del Cerro pero murió media hora después, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

El menor llegó a decir que fue atacado a tiros en la puerta de su casa, ubicada en Polonia y Barcelona, cerca de la Fortaleza del Cerro.

Tras ser herido, fue trasladado por una persona al Hospital del Cerro, quien lo dejó y se retiró de forma inmediata, sin aportar datos.

Foto: Subrayado. Casa allanada donde ocurrió el abatimiento en el Borro.
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