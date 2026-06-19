Mataron de varios disparos a un adolescente de 17 años en el Cerro

Un adolescente de 17 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego en la noche del jueves. Sobre las 21.10, la víctima fue ingresada al Hospital del Cerro pero murió media hora después, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

El menor llegó a decir que fue atacado a tiros en la puerta de su casa, ubicada en Polonia y Barcelona, cerca de la Fortaleza del Cerro.

Tras ser herido, fue trasladado por una persona al Hospital del Cerro, quien lo dejó y se retiró de forma inmediata, sin aportar datos.

La investigación está en manos de policías de Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. A pocos metros de la escena, encontraron seis cartuchos de revólver calibre 38 que fueron incautados para análisis y ahora buscan identificar a los responsables.

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo este jueves de tarde que el segundo trimestre del año cerrará con “una leve suba” en homicidios y heridos de arma de fuego, respecto al mismo periodo de 2025.