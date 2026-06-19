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EL LOCAL AVANZA

Un gol fortuito y una atajada milagrosa meten a México en la siguiente ronda del Mundial

Un error del arquero de Corea del Sur dejó la pelota servida para el gol de México, que aguantó el 1-0 y con 6 puntos lidera el Grupo A y es el primer clasificado a los dieciseisavos del Mundial.

México celebra el pasaje a la siguiente ronda del Mundial. Foto: AFP.

México celebra el pasaje a la siguiente ronda del Mundial. Foto: AFP.

México, uno de los tres anfitriones, se convirtió este jueves en el primer clasificado a la siguiente ronda (dieciseisavos) del Mundial 2026, al vencer 1-0 a Corea del Sur en el estadio Guadalajara.

Luis Romo, al minuto 50, hizo el gol para la victoria azteca al aprovechar un error del portero surcoreano, que desató la locura de la mayoría de los 45.522 espectadores que colmaron el estadio.

Con el triunfo, el Tri además se aseguró el liderazgo del Grupo A, tras el empate 1-1 más temprano entre Sudáfrica y República Checa.

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Durante el partido el local generó pocas oportunidades de gol. Una de ellas fue un cabezazo en el primer tiempo de Julián Quiñones que fue atajado por el arquero surcoreano.

En el segundo tiempo, un tiro al arco del mexicano Obed Vargas también fue bloqueado por el guardameta asiático.

México culminó el encuentro sufriendo ante los embates de Corea del Sur, que buscaba desesperadamente el empate.

En el segundo tiempo, una atajada doble del portero mexicano Raúl Rangel permitió que el arco local se mantuviera en cero.

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