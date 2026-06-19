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CARLOS NEGRO

Carlos Negro dice que hubo "una leve suba" de homicidios y heridos de arma de fuego

El ministro del Interior adelantó ese dato, a la espera del cierre del trimestre para presentar las cifras de delitos.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que el segundo trimestre del año cerrará con “una leve suba” en homicidios y heridos de arma de fuego, respecto al mismo periodo de 2025.

“El segundo trimestre no tiene datos tan favorables como los del primero. Podemos evaluar, faltando algunos días para el cierre que, en materia de homicidios y heridos de arma de fuego, va a haber una leve suba con respecto al año anterior”, señaló en conferencia de prensa este jueves.

“En el total de los delitos la tendencia va a seguir siendo a la baja. La baja es una tendencia, lo otro es un dato que recién transcurrido ya más de un año de gestión, se da en un trimestre en particular que alteran los resultados del semestre”, agregó.

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El último trimestre estuvo marcado por una serie de balaceras en distintos barrios de Montevideo, entre ellos Manga, Piedras Blancas, Plácido Ellauri y Sayago. Varios de esos ataques a tiros terminaron con personas asesinadas. Ante esta situación, las autoridades desplegaron operativos y allanamientos en busca de armas y responsables, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los casos, desarticular grupos delictivos y desarmar a delincuentes.

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